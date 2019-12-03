ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ປະກາດເທື່ອຫລ້າສຸດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດລົງຂອງກຳນົດເສັ້ນຕາຍເປັນເວລານຶ່ງປີ ສຳລັບສະຫະລັດ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ການຜ່ອນຜັນ ໃນການເຈລະຈາເລື້ອງນິວເຄລຍ ທີ່ພວມຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການສື່ມວນຊົນລັດ ທ່ານນີ ແທ ຊອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ທັງໝົດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຫະລັດ ທີ່ຂອງຂວັນວັນຄຣິສມັສຂອງຕົນຈະເລືອກນັ້ນແມ່ນຫຍັງ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານນີ ຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາຕື່ມກັບເກົາຫຼີເໜືອໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນເປັນພຽງເລ້ຫຼ່ຽມທີ່ໂງ່ຈ້າ” ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ.
ການເຈລະຈາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາຕົ້ນປີນີ້ ໂດຍທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຢາກໃຫ້ມີການຜ່ອນຜັນໃນການລົງໂທດ ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຍົກເລີກຄວາມສາມາດໃນດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ ອັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດ ມາຈົນຮອດເວລານີ້.
ການເຕືອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ແມ່ນເປັນການເຕືອນແບບເປັນໄນເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ອນໜ້າເສັ້ນຕາຍ ທີ່ກຳນົດໂດຍຜູ້ນຳ ກິມ ຈົງ ອຶນ ມາເຖິງ.
ໃນອາທິດແລ້ວ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງເທື່ອທີ 4 ໃນປີນີ້ ໃນອັນທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເອີ້ນວ່າ “ລະບົບຍິງຈະຫຼວດໄດ້ຫຼາຍລູກພ້ອມກັນຂະໜາດໃຫຍ່” ແລະເຕືອນວ່າ ຕົນອາດຈະຍິງ “ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ແທ້ຈິງ” ໄປໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆປະເທດຍີປຸ່ນ.
ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງເກົາຫລີ ເໜືອແມ່ນມີຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກປີ 2017 ແລະທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍແມ່ນໃນເດືອນກັນຍາປີ 2017.
ໃນເດືອນເມສາປີ 2018 ທ່ານກິມໄດ້ປະກາດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອໂຈະການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟແລະອາວຸດນິວເຄລຍອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຕືອນຄວາມຊົງຈຳວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໂຈະການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນຕາມລຳພັງ ແລະສາມາດຕ່າວປີ້ນຄືນໄດ້.
North Korea issued its latest warning Tuesday that its end-of-year deadline for the United States to offer concessions in nuclear talks is approaching.
In a statement carried by state media, Ri Thae Song, North Korea's vice minister of foreign affairs handling U.S. affairs, said it is "entirely up to the U.S. what Christmas gift it will select to get."
Ri also criticized U.S. efforts to conduct more talks with North Korea, saying such dialogue is only a "foolish trick" for political purposes.
The negotiations have been stalled since February with North Korea seeking sanctions relief before giving up any of its nuclear capability, a path the United States has so far rejected.
Tuesday's warning was the latest in veiled statements made by North Korean officials ahead of the deadline set by leader Kim Jong Un.
Last week, North Korea conducted its fourth launch this year of what it called a "super-large, multiple-rocket launch system," and warned it may soon launch a "real ballistic missile" in the vicinity of Japan.
North Korea last tested an intercontinental ballistic missile in November 2017, and conducted a nuclear test in September 2017.
In April 2018, Kim announced a self-imposed moratorium on ICBM and nuclear tests, saying North Korea "no longer need(s)" those tests.
Recently, North Korean officials have issued reminders that North Korea’s pause on ICBM and nuclear tests was self-imposed and can be reversed.