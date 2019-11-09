ສານສູງສຸດຂອງອິນເດຍໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໄດ້ຕັດສິນມອບດິນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງໃຫ້ແກ່ສາສະໜາຮິນດູ ຊຶ່ງແຜ້ວທາງໄປສູ່ການສ້າງວັດໃໝ່ ທີ່ເມືອງອະໂຍທະຍາ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ຝູງຊົນຊາວຮິນດູ ໄດ້ພາກັນມ້າງວັດໃນສັດຕະວັດທີ 16 ຂອງສາສະໜາອິສລາມ ເມື່ອ 25 ປີກວ່າໆຜ່ານມາແລ້ວ.
ໃນການຕັດສິນດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ເກົ່າແກ່ແລະມີການຖົກຖຽງກັນແຮງທີ່ສຸດຂອງປະເທດລະຫວ່າງກຸ່ມຊາວຮິນດູ ແລະຊາວມຸສລິມນັ້ນ ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 5 ທ່ານ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຊາວມຸສລິມຄວນໄດ້ຮັບດິນທີ່ເປັນທາງເລືອກອີກຕອນນຶ່ງ ເພື່ອສ້າງວັດເຂົາເຈົ້າ.
ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ ກ່ຽວກັບດິນ 2.77 ເອເຄີ້ມີຂຶ້ນໃນປີ 1992 ເວລາການທຳລາຍວັດດັ່ງກ່າວກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະບົດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສອງພັນຄົນ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງສາສະໜາຮິນດູ ແລະສາສະໜາອິສລາມ ຕ່າງກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມປຸ້ມລຸ້ມສາມັກຄີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະກາດຄຳພິພາກສາແລ້ວ.
ຊາວຮິນດູເຊື່ອວ່າ ດິນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຕອນນີ້ ເປັນບ່ອນປະສູດຂອງພະເຈົ້າຣາມາ ແລະວັດສາສະໜາອິສລາມແມ່ນໄດ້ສ້າງໃສ່ຊາກຫັກພັງຂອງວັດສາສະໜາຮິນດູ.
ທ່ານຊາຟາຢັບ ຈີລານີ ທະນາຍຄວາມຂອງຊາວມຸສລິມທີ່ຟ້ອງຮ້ອງ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈກັບຄຳຕັດສິນນີ້ ແຕ່ກໍຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ.