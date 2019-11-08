ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນຢືນຢູ່ທີ່ໄມໂກຣໂຟນ ແລະກ່າວຄຳເວົ້າສາມຄຳ ຄື ສືບສວນ ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄລິນຕັນ ອີງຕາມຄຳໃຫ້ການ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ການສືບສວນຂອງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດກ່ຽວກັບວ່າຄວນມີການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳຫຼືບໍ່ ໄດ້ເປີດເຜີຍຄຳໃຫ້ການໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈອຣຈ ເຄັນທ໌.
ທ່ານເຄັນທ໌ກ່າວວ່າ ຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານທຣຳຕ້ອງການຢາກໄດ້ຍິນ ຈາກປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານເຄັນທ໌ ໂດຍບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານ ທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຄັນທ໌ ທີ່ກ່າວວ່າ “ນັ້ນຄືຂໍ້ຄວາມ ທີ່ທ່ານເຊເລນສກີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປທີ່ໄມໂກຣໂຟນ ແລະຕ້ອງໄດ້ກ່າວສາມຄຳ ຢູ່ຂໍ້ຄວາມນັ້ນແລະນັ້ນຂຽນເປັນລະຫັດ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ້ອງການຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ກັກເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານຕໍ່ຢູເຄຣນ 400 ລ້ານໂດລາ ນອກຈາກວ່າທ່ານເຊເລນສກີຈະທຳການສືບສວນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍຫຼືບໍ່ ຕໍ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງຢືນຢັດວ່າ ຢູເຄຣນແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ໃນນາມພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຜູ້ສະໝັກຂອງພັກ ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ.
ທ່ານເຄັນທ໌ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ “ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ທັງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະໃນສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານເຄັນທ໌ຍັງໃຫ້ການວ່າ ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ທຳການ "ປຸກລະດົມຕົວະລ່າຍ” ຕໍ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຢູເຄຣນ ທ່ານນາງມໍຣີ ໂຢວາໂນວິສ ກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳຈະປົດທ່ານນາງອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານເຄັນທ໌ໃຫ້ການວ່າ “ການກ່າວຢ້ຳຂອງທ່ານ ແລະການກ່າວຫາຕໍ່ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂຢວາໂນວິສແມ່ນດຳເນີນໄປໂດຍປາສະຈາກພື້ນຖານບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຈ້ຳເມັດ. ທ່ານຈູລີອານີໄດ້ທຳການປຸກລະດົມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຕົວະລ່າຍ ແລະຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.”
ທ່ານເຄັນທ໌ກ່າວວ່າ ທ່ານເອງກໍໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການໂຈມຕີຂອງທ່ານຈູລີອານີ ແລະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ “ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຫຍັງຫຼາຍ” ເມື່ອກ່າວເຖິງເລື້ອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຈູລີອານີບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງ 2019 ແລະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີທີ່ສຸດກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ທ່ານໄດ້ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ.”