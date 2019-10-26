ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປອກໂອແປຣັງ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດຜ່ານມາກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ຮ້າຍແຮງທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດຂອງເຮຕີ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍເລີ້ມການປຶກສາຫາລືເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນອຳມະພາດໄປນັ້ນ.
ຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທາງດ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນຂອງເຮຕີ ເລີ້ມເປີດການເຈລະຈາຫາລື ທີ່ຮວມເອົາທຸກພັກຝ່າຍ ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ ຫຼືຕັ້ງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າເພື່ອລະບຸແລະເອົາເສັ້ນທາງໃນການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຊາວເຮຕີ.”
ຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ອອກເປັນພາສາອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະເຄຣໂອນ ບໍ່ໄດ້ເຊັນໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມີແຊນ ຊີຊົງ (Michele Sison). ຖະແຫຼງຂ່າວແມ່ນສົ່ງໄປຫາພວກຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ຄືປະທານາທິບໍດີໂຈເວແນລ ມົວເຊ ແລະຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄົນທັງສອງ “ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມສະຫງົບແລະເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແບບຮີບຮ້ອນຕື່ມຂຶ້ນ.”
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາຫາລືລະດັບຊາດເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງຍຸຕິສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງດ້ານການເມືອງ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊີຊົງ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຫຼັກ ທີ່ຮວມທັງເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດຝຣັ່ງ ສະເປນ ການາດາ ບຣາຊີລ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາກໍໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ.
ເຮຕີ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເປັນເວລາ 16 ເດືອນແລ້ວ ຍ້ອນມີການປະທ້ວງ ການຂາດແຄນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີແລະສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານ ເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ແລະອາຊະຍາກຳຕ່າງໆ.
ການປະທ້ວງປະຈຳອາທິດ ແມ່ນເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສາສະໜາ ການສຶກສາ ແລະປະຊາຄົມໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ ແລະແມ່ນກະທັ້ງພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກໍໄດ້ພາເຂົ້າຮ່ວມສົມທົບ ໃນການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີລາອອກ.