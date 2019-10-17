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ສະ​ຫະ​ລັດ ຮຽກ​ຮ້ອງ ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ໃຫ້​ແກ້​ໄຂ ບັນ​ຫາ​ຮົງ​ກົງ 'ແບບ​ມີ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ'

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ນິ​ຍົມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງແຄ​ຣີ ແລມ ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ສະ​ພາ ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ຕຸ​ລາ 2019.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຮົງ​ກົງ “ແບບ​ມີ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ” ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ຢຸດ​ເຊົາ​ລົງ​ງ່າຍໆ.

ທ່ານ​ເດ​ວິດ ສ​ຕີ​ລ​ແວ​ລ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ກ່າວ​ໃນລະ​ຫວ່າງ ການ​ໃຫ້ການ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ວ່າ “ຢູ່​ຮົງ​ກົງ ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມເຫັນ​ແລະ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ແບບ​ສັນ​ຕິ ແມ່ນ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຫຼັກ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ຮົງ​ກົງນັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ.”

ທ່ານສ​ຕີ​ລ​ແວ​ລກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປັກ​ກິ່ງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ.

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຟັອກ​ສ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ຮົງ​ກົງ ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຮ່ວມ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ປີ 1984 ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ອັນ​ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າ ກອບ “ນຶ່ງ​ປະ​ເທດ​ສອງ​ລະ​ບົບ” ຫຼັງ​ຈາກ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ໂອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມອາ​ນາ​ນິ​ຄົມ​ຮົງ​ກົງ​ໃຫ້​ແກ່​ຈີນ​ໃນ​ວັນ​ທີນຶ່ງ ກໍ​ລະ​ກົດ 1997.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ຈີນ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ອັງ​ກິດ ໃນ​ຂໍ້ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຍື່ນ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ນັ້ນ​ຄື​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຈີນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ແບບ​ມີ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຮົງ​ກົງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປ​ັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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