ພວກນັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ຕ້ອງຕິການບຸກໂຈມຕີຂອງເທີກີ ເຂົ້າໄປໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ ໂດຍເອີ້ນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານດັ່ງກ່າວນັ້ນວ່າ “ເປັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່” ທີ່ອາດມີຜົນຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ.
ການຕ້ອງຕິຂອງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູໂຣບແລະຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປືນໃຫຍ່ແລະເຮືອບິນລົບຂອງເທີກີໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານຂອງພວກຊາວເຄີດ ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງຊີເຣຍເປັນມື້ທີສອງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນຫຼາຍໆພັນຄົນຕ້ອງໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບຫຼົບໄພ.
ເທີກີ ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການຕອບໂຕ້ຂອງຕົນຈະດຳເນີນໄປ “ແບບສົມສ່ວນດ້ວຍ ຄວາມລະມັດລະວັງແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ແຕ່ພວກຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຖິງແມ່ນອັງກາຣາສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ດີໃນການຄ້ຳປະກັນຂອງຕົນ ແຕ່ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ ໃນການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ ແມ່ນຮ້າຍແຮງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດສຳລັບເທີກີທີ່ໄດ້ກະທຳໄປ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເທີກີໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ ກ່ຽວກັບຫຼັກການທົ່ວໄປໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິບັດແລະເປົ້າໝາຍທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ. ພວກເຮົາຄິດວ່າ ທັງໝົດນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິ ທີ່ “ເປີດໄຟຂຽວ” ໃຫ້ແກ່ເທີກີທຳການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ ຖອນອອກໄປ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍກົດດັນໃຫ້ອັງກາຣາ ທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ.
ທ່ານທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ພວກເຮົາມີນຶ່ງໃນສາມທາງເລືອກຄືສົ່ງກຳລັງຫຼາຍພັນຄົນເຂົ້າໄປແລະເອົາຊະນະທາງດ້ານທະຫານ ໂຈມຕີເທີກີຢ່າງໜັກທາງດ້ານການເງິນພ້ອມກັບການລົງໂທດ ຫຼືບໍ່ກໍໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີການຕົກລົງລະຫວ່າງເທີແລະພວກຊາວເຄີດ."