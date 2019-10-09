ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ “ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ” ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທະນາຍຄວາມ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແພັດ ຊີໂພໂລນີ (Pat Cipollone) ໄດ້ສົ່ງໜັງສືທີ່ຍາວ 8 ໜ້າໄປຫາພວກຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ຮວມທັງປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ທີ່ພວມຊອກຫາຄວາມຈິງຢູ່ວ່າ ທ່ານທຣຳລະເມີດກົດໝາຍຫຼືບໍ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູເຄຣນສືບສວນທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານຊີໂພໂລນີ ໄດ້ກ່າວຫາພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ລະເມີດ “ພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນທຳແລະຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ມີໂອກາດໃນການສອບຖາມພະຍານແລະເບິ່ງຫຼັກຖານທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ເພື່ອຕັດສິນວ່າ ທ່ານຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງຫຼືບໍ່.
ທ່ານຊີໂພໂລນີ ຂຽນວ່າ “ທັງໝົດນີ້ ແມ່ນລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະຕົວຢ່າງທີ່ມີມາແຕ່ເກົ່າກ່ອນ.” ທ່ານຂຽນຕື່ມວ່າ ການສືບສວນນີ້ແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານ ເຮັດຂຶ້ນແຕ່ລຳພັງຝ່າຍດຽວ ແລະເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລົ້ມເລີກຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016.
ຖ້າສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະມີການດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສະພາສູງ ທີ່ຄວບຄຸມທໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ບ່ອນທີ່ຄະນະຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີຫວັງວ່າ ຈະມີໂອກາດໄດ້ນຳສະເໜີການປ້ອງກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຕອບຕໍ່ທຳນຽບຂາວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນໜັງສືຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ເປັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງຈະແຈ້ງ... ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອປົກປິດການທໍລະຍົດ ຕໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຂອງພວກເຮົາ (ໂດຍທ່ານທຣຳ) ແລະການຢືນຢັດວ່າ ປະທານາທິບໍດີຢູ່ເໜືອກົດໝາຍນັ້ນ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພີ້ມຕື່ມໃດໆກໍຕາມ “ເພື່ອປົກປິດຄວາມຈິງໃນການລະເມີດອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ” ນັ້ນ ຈະຖືກມອງກັນວ່າ ເປັນຫຼັກຖານເພີ້ມຕື່ມໃນການຂັດຂວາງ.
ຜູ້ແຈ້ງຄວາມໄດ້ຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບການໂທລະສັບໂອ້ລົມໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ທີ່ເປັນເຫດພາໃຫ້ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ເລີ້ມການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ທວງໃຫ້ທ່ານນາງເພໂລຊີ ລົງຄະແນນສຽງໂດຍສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງ ຖ້າຄະນະກຳມະການຕ່າງໆຢາກໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ.