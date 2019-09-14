ຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງມົສກູ ແລະເຈລະຈາຫາລື ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ນຶ່ງອາທິດຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ລົ້ມເລີກການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລານຶ່ງປີ ກັບພວກກະບົດດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການມີໜ້າຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານ.
ສື່ມວນຊົນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າໂຄສົກທາງດ້ານການເມືອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen) ທີ່ກ່າວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ພົບປະກັບທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄື ທ່ານຊາເມຍ ກາບູລັອຟ ແລະໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໃນເລື້ອງຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ຫົວໜ້າເຈລະຈາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທ່ານແຊ ໂມຮຳເໝັດ ອັບບາສ ສຕານິກຊາຍ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກກະບົດກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຣັດເຊຍທູເດວ່າ ຄະນະຂອງທ່ານ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນທາງການ ກັບຄູ່ເຈລະຈາຝ່າຍອາເມຣິກັນ ແລະທັງສອງຝ່າຍພ້ອມກັບກາຕ້າ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບ ແລະຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນການເຈລະຈາ ພວມກະກຽມພິທີລົງນາມ ເວລາປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະກາດຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ “ຕາຍໄປແລ້ວ.”
ທ່ານສຕານິກຊາຍ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດບາງຢ່າງ ເປັນເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນນັ້ນເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນການແຊກແຊງທາງທະຫານຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ດົນນານທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານຄົນນີ້ເວົ້າວ່າ “ເມື່ອມີການລົງນາມກັນແລ້ວ ກໍຈະມີການຢຸດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ ລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະກຳລັງອາເມຣິກັນ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທະຫານອາເມຣິກັນ ຖອນກຳລັງອອກຢ່າງປອດໄພ ແລະໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ ການເຈລະຈາລະຫວ່າງພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນອັຟການິສຖານກໍຈະເລີ້ມຂຶ້ນແລະການເຈລະຈາເພື່ອຢຸດຍິງຮອບດ້ານລະຫວ່າງແລະບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານການເມືອງກໍສາມາດຍົກຂຶ້ນມາຫາລືກັນໄດ້.”
ໃນວັນເສົາແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດຍົກເລີກການເຈລະຈາ ແລະການຈັດແຈງ ແບບລັບໆ ໃນການພົບປະທີ່ແຄ້ມເດວິດ ກັບຄະນະເຈລະຈາຂອງພວກກະບົດ ຕະຫຼອດທັງປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຍ້ອນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ 12 ຄົນເສຍຊີວິດ ຮວມທັງທະຫານອາເມຣິກັນນຶ່ງຄົນ.
ທ່ານສຕານິກຊາຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໂທລະພາບຣັດເຊຍວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ຍ້ອນວ່າບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນອັຟການິສຖານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນທາງອື່ນ. ທ່ານຫວັງວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳຈະຄິດທົບທວນຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄຳປະກາດຂອງທ່ານ ແລະກັບຄືນໄປຫາບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງກັນ.”