ບັນດາຜູ້ໄວ້ທຸກໃນປະເທດ ໄອສແລນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອກ່າວ
ອຳລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ນ້ຳກ້ອນ ອົກໂຈກຸລ ຫຼື ອົກ ທີ່ມີອາຍຸ 700 ປີ, ເຊິ່ງແມ່ນນ້ຳກ້ອນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ກ້ອນທຳອິດຂອງ ໄອສແລນ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປຍ້ອນສະພາບອາກາດປ່ຽນ
ແປງ.
ປະມານ 100 ຄົນ, ລວມທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ໄອສແລນ ທ່ານນາງ ແຄທຣິນ
ຈາຄອບສດັອດເທຍ, ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ກຸມັນເດີ ອິງກີ ກຸດແບຣນສັນ
ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ປະເທດ ໄອຣແລນ ທ່ານນາງ ແມຣີ ໂຣບິນສັນ, ໄດ້ທຳ
ການຍ່າງສອງຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປພູເຂົາໄຟ ອົກ ສຳລັບພິທີດັ່ງກ່າວ.
ເດັກນ້ອຍໄດ້ຕັ້ງແທ່ນອະນຸສອນສະຖານໃຫ້ກັບນ້ຳກ້ອນນັ້ນ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ເອີ້ນວ່າ “ອົກ”
ຂາດຄຳວ່າ “ໂຈກຸລ”, ເປັນຄຳສັບພາສາ ໄອສແລນ ສຳລັບ ນ້ຳກ້ອນ.
ແທ່ນອະນຸສອນດັ່ງກ່າວມີ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນເຖິງອະນາຄົດ” ແລະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຍົກ
ຄວາມສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳກ້ອນ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຂອງສະພາບ
ອາກາດປ່ຽນແປງ.
ແທ່ນອະນຸສອນດັ່ງກ່າວອ່ານວ່າ “ໃນ 200 ປີຂ້າງໜ້າ ນໍ້າກ້ອນຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ
ຄາດວ່າຈະເດີນຕາມຮອຍກັນໄປ. ອະນຸສອນສະຖານນີ້ແມ່ນຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອຍອມຮັບ
ວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ມີພຽງແຕ່
ທ່ານຮູ້ ຖ້າເຮົາໄດ້ເຮັດມັນ.”
ຄຳອຸທິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຂຽນໂດຍນັກຂຽນຊາວ ໄອສແລນ ທ່ານ ແອນດຣີ ສເນຍ ແມກ
ນາສັນ, ສິ້ນສຸດດ້ວຍວັນທີຂອງພິທີ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແກັສຄາບອນ ໄດອົກໄຊ້
ໃນອາກາດທົ່ວໂລກທີ່ -415 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ.
ທ່ານນາງ ແຄທຣິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ຕາມມາຂອງວິກິດການສະ
ພາບອາກາດ. ພວກເຮົາບໍ່ມີເວລາຕ້ອງສູນເສຍອີກແລ້ວ.”
ທ່ານນາງ ແຄທຣິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພິ່ນມີແຜນທີ່ຈະເອົາບັນຫາສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ
ມາເປັນເລື່ອງບູລິມະສິດ ເມື່ອບັນດາຜູ້ນຳພາກເໜືອຂອງ ຢູໂຣບ ແລະ ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກ ປະຊຸມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ເຣກຈາວິກ
ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ.
ນ້ຳກ້ອນ ອົກໂຈກຸລ ຖືກປະກາດດັບສູນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2014 ເມື່ອມັນບໍ່ມີ
ຄວາມໜາພໍທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວອີກຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຕອນນີ້ສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງນ້ຳກ້ອນໃຫຍ່ດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນ ແມ່ນນ້ຳກ້ອນຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆຢູ່ເທິງພູເຂົາໄຟໜ່ວຍນຶ່ງ.