ກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ເດີນຂະບວນຢູ່ຟາກນຶ່ງຂອງທ່າເຮືອ
ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮົງກົງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ກັບ
ການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງຂອງນ້ຳ, ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ
ໄດ້ຊຸມນຸມກັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການປະທ້ວງທີ່ມັກຈະມີຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ.
ການປະທ້ວງດວນກັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນທາງດ້ານການ
ເມືອງໃນເຂດແດນເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປະທ້ວງເປັນເວ
ລາສິບອາທິດແລ້ວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານຂອງການຜ່ອນຄາຍລົງ.
ທ່ານ ບັອບບີ ເຊະ, ອາຍຸ 76 ປີ ຜູ້ທີ່ອອກບຳນານຈາກວຽກແລ້ວ, ເຊິ່ງໄດ້ເບິ່ງຜູ້ປະ
ທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ເດີນຂະບວນໄປຂົວໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ລັດຖະ
ບານບໍ່ໄດ້ຟັງປະຊາຊົນ, ແລະ ຕຳຫຼວດກໍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍໂພດ. ມັນບໍ່ເຄີຍ
ເປັນແບບນີ້. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະທ້ວງທຸກອາທິດ. ແຕ່ຕອນ ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກ
ເຮົາຈະປະທ້ວງທຸກອາທິດກໍຕາມ, ລັດຖະບານກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຫຍັງ.”
ຢູ່ທີ່ການຊຸມນຸມສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ, ບັນດາຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ເທິງເວທີໄດ້
ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮັກທັງ ຮົງກົງ ແລະ ຈີນ, ແລະ ໄດ້ຖາມຜູ້ປະທ້ວງວ່າເປັນຫຍັງເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງຢ້ານ ຈີນ. ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຍົກນິ້ວໂປ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ຖ່າຍ
ຮູບກັບເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ລີໂອ ເຈັນ, ຄົນຂັບລົດອາຍຸ 47 ປີ, ໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ອອກ
ມາ ເພາະວ່າລາວຢາກໃຫ້ເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນ ເຈັດລ້ານສີ່ແສນຄົນຂອງທ່ານມີ
ຄວາມສະຫງົບ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ກ່ອນ, ທຸກຄົນຢູ່ໃນ ຮົງກົງ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມັນ
ມີຄວາມສາມັກຄີກັນຫຼາຍ. ແຕ່ຕອນນີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນແບບນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈ,
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກມາ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງແດ່ໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້, ບັນດານາຍຄູຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເດີນຂະບວນໄປທີ່
ຢູ່ທາງການຂອງຜູ້ນຳ ຮົງກົງ, ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ, ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະ
ໜູນສຳລັບຜູ້ປະທ້ວງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກມາຖະໜົນນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ
ແລະ ລວມມີນັກຮຽກຫຼາຍຄົນນຳ.
ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຖືປ້າຍທີ່ອ້າຍວ່າ “ປົກປ້ອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ” ແລະ ຄັນຮົ່ມເພື່ອກັນຝົນ
ທີ່ຕົກລົງມາເປັນແຕ່ລະໄລຍະນັ້ນ, ບັນດານາຍຄູໄດ້ມັດໂບສີຂາວໃສ່ຮົ້ວເຫຼັກທີ່ຢູ່ໃກ້
ກັບເຮືອນບັດຖະບານ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຄວນອອກມາຕອບຄຳຮຽກ
ຮ້ອງຂອງຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຢຸດໃຊ້ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຕຳຫຼວດ
ເພື່ອແຍກຍ້າຍຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ອອກມາຢູ່ຖະໜົນ, ຫຸ້ມລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ຕຶກລັດຖະບານຫຼາຍຕຶກ.