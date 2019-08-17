ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຈລະຈາກັບກຸ່ມກະບົດຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ການພົບປະດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທ່າມກາງລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ໃກ້ຈະບັນລຸການຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ຊຶ່ງຈະເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊີ້ຊະຕາກຳຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາເກືອບ 19 ປີ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຫຼັງຈາກການພົບປະທີ່ນຳພາໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງວັນພັກ ທີ່ສະໜາມກັອຟແບດມິນສ໌ເຕີ ໃນລັດນິວເຈີຊີ.
ຫຼັງຈາກພົບປະກັນແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ມີການຕົກລົງ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ “ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຫາກໍເສັດສິ້ນ ການພົບປະທີ່ດີຫຼາຍກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ. ຫຼາຍຄົນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຂອງສົງຄາມ 19 ປີ ແລະ ພວກເຮົາ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຕົກລົງກັນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້."
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຄົນອື່ນໆ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ຖານະຂອງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ” ແລະ “ເສັ້ນທາງໄປໜ້າຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເປີດປະຊຸມກັບຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ຮວມທັງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ແພັນສ໌ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ແອັສເພີ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂບລຕັນ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ ຄາລີແຊດ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ດັນຟອດ ແລະຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ແຮັສແພລ
ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບຖານະ ຂອງການເຈລະຈາສັນຕິພາບແລະສ້າງຄວາມປອງ ດອງຊາດໃນອັຟການິສຖານ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໃນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຮວມທັງການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງແລະການຢຸດຍິງເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ດິນແດນອັຟການິສຖານຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ໂດຍເດັດຂາດເປັນບ່ອນຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ ແລະນຳເອົາພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນອັຟການິສຖານ ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ສັນຕິພາບ.”