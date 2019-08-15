ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານຂອງປາກິສຖານໄດ້ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ອິນເດຍທີ່ເປັນຄູ່ສັດຕູຂອງຕົນນັ້ນກຳລັງວາງແຜນການໂຈມຕີທາງທະຫານຂ້າມຊາຍແດນຄັ້ງໃຫຍ່ “ເພື່ອບ່າຍບ່ຽງຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກ” ຕໍ່ການທັບມ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ໃນພາກສ່ວນທີ່ເປັນຂອງອິນເດຍ ຢູ່ແຄວ້ນແຄສແມຍ (Kashmir) ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ທ່ານ ຄານ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານໂທລະພາບທີ່ກະຈາຍໄປທົ່ວປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫລອງວັນຊາດປາກິຖານ. ຄຳເຕືອນນັ້ນໄດ້ອອກມາໃນເວລານານກວ່າ 1 ອາທິດ ພາຍຫລັງທີ່ນິວເດລີໄດ້ຍົກເລີກລັດຖະທຳມະນູນເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງພາກສ່ວນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍອິນເດຍຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູເຂົາຮິມະໄລ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງອິນເດຍ ຕາມມາດ້ວຍການເອົາທະຫານຫລາຍ ສິບພັນຄົນໄປປະຈຳຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ປິດບໍ່ໃຫ້ມີການສື່ສານ, ແລະມີການຈັບພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງຊາວແຄັສເມຍຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໃຫ້ຖືກກັກຕົວໄວ້ຢູ່ໃນເຮືອນເພື່ອປາບປາມບໍ່ໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂຕ້ຕອບຄືນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນສະພານິຕິບັນຍັດຂອງພາກສ່ວນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍປາກິສຖານຢູ່ໃນແຄວ້ນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາຊາດ (Azad) ຊຶ່ງແປວ່າ ແຄວ້ນແຄັສເມຍທີ່ເປັນເອກະລາດ ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານຄານ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ມາດຕະການດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອິນເດຍ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ "ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ແລະການຂົ່ມເຫັງ" ຕໍ່ຊາວແຄັສເມຍທີ່ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິດປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານຄານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນຫລາຍທີ່ສຸດວ່າ ເພື່ອບ່າຍບ່ຽງຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກອອກໄປຈາກມາດຕະການເຫລົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກຢຶດຄອງໃນແຄັສເມຍ, ພວກອິນເດຍ ດຽວນີ້ກຳລັງກຽມແຜນທີ່ຈະເລີ້ມລົງມືປະຕິບັດການທາງທະຫານຄັ້ງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍອາຊາດ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຖ້ອຍຄຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ສົ່ງເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣນດຣາ ໂມດີຂອງອິນເດຍ ຈາກເວທີນີ້ ກໍຄື ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຄືນໃນທັນທີຕໍ່ການກະທຳໃດກໍຕາມ ທີ່ທ່ານກຳລັງກຽມວ່າຈະເຮັດ… ເວລາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ສັ່ງສອນທ່ານໃຫ້ຮູ້.”
ອິສລາມາບັດ ໄດ້ຂັບໄລ່ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ຂອງອິນເດຍປະຈຳປາກິສຖານອອກໄປແລ້ວ, ແລະໄດ້ງົດສາຍພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທັງໝົດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງນິວເດລີ ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາຜ່ານມາ.
ສະພາບການທີ່ຕາມມາຈາກການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອິນເດຍກັບປາກິສຖານເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດສົງຄາມຢ່າງເຕັມອັດຕາມາແລ້ວສອງຄັ້ງກ່ຽວກັບແຄວ້ນແຄັສເມຍ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກອັງກິດໃນປີ 1947 ເປັນຕົ້ນມາ. ປະເທດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນມີອາວຸດນິວເຄລຍໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ແລະໄດ້ເກືອບວ່າຈະເຮັດສົງຄາມນຳກັນກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງເລື້ອງເຂດນ້ຳດິນແດນຕອນນັ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ