ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ກຳປັ່ນຈີນລຳນຶ່ງ ທີ່ພວມສຳຫຼວດຫານ້ຳມັນ ໄດ້
ພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດສັນຍາຈ້າງຢູ່ບ່ອນຂຸດນ້ຳມັນ
ຂອງມາເລເຊຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານສະຫະ
ລັດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້. ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະກໍລະກົດ ກຳປັ່ນຈີນລຳນຶ່ງໄດ້ປະ
ເຊີນໜ້າກັບຫວຽດນາມ ໃນການສຳຫຼວດນ້ຳມັນ ຢູ່ໃນອີກເຂດນຶ່ງທີ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊ່ຽນ ທີ່ມີ
ສະມາຊິກ 10 ປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ສະມາຄົມ
ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຮວມທັງມາເລເຊຍແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳເອົາເລື້ອງຖົມເກາະ
ດອນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງໃນເລື້ອງອະທິປະໄຕທາງທະເລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນເອເຊຍນັ້ນຂຶ້ນມາໂດຍ
ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດ “ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່
ສັນຕິພາບ.”
ການຖົມເກາະຖົມດອນຂອງຈີນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນຮອບທົດສະວັດຜ່ານມາ
ເຮັດໃຫ້ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບການສົ່ງກຳປັ່ນໄປສຳຫຼວດຫຼືຕິດຕັ້ງຖານເຈາະ
ນ້ຳມັນ ເມື່ອສົບທຽບໃສ່ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ປັກກິ່ງຍັງມີ
ກຳລັງທະຫານແລະເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ລ້ຳໜ້າກວ່າຫ້າລັດຖະບານ ທີ່ອ້າງເອົາ
ກຳມະສິດເອົາທະເລທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສະມາຄົມອາຊ່ຽນມັກຈະເອົາ
ທ່າທີໄປໃນແງ່ດີ ທີ່ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊັ່ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ເມື່ອວັນທີ 2 ສິງຫາຜ່ານມາ
ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ເອກກະສານດັ່ງກ່າວ. ສະມາຄົມອາຊ່ຽນໃນເວລານີ້ຕ້ອງ
ການຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຕົນ ຕໍ່ຂະຫຍາຍເຂດແດນຂອງ
ຈີນ ແບບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປັກກິ່ງໂກດແຄ້ນ.
ທ່ານເຈ ບາຕົງບາກາລ ສາສະດາຈານສອນວິຊາ ກິດຈະການນ່ານນ້ຳສາກົນ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນຄຳ
ເວົ້າ ບາງທີອາດຈະພົວພັນກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫວຽດນາມແລະມາເລເຊຍ
ຫວ່າງໄວໆມານີ້. ມັນເປັນເລື້ອງຜິດປົກກະຕິທີ່ວ່າໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ
ນີ້ ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນອຸປະຕິເຫດເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງໃນຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆ
ກັນເລີຍ.”