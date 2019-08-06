ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ທີ່ທະວີຂຶ້ນນັບມື້ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດແລະຈີນ ໄດ້ສົ່ງຜົນ
ເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂອງສະຫະລັດ ຕົກລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງຍັງສືບຕໍ່
ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໄປທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ ລາຄາຮຸ້ນຂອງເອເຊຍ ໄດ້ ຮັບຜົນເສຍຫາຍ
ຢ່າງໜັກ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ດັດຊະນີ Nikkei ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ສູນເສຍເກືອບ 135 ຈຸດ ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ ການຊື້
ຂາຍໃນມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ດັດຊະນີຮຸ້ນ ທີ່ນະຄອນ Shanghai ຂອງຈີນ ກໍໄດ້
ຕົກລາຄາລົງ ເກືອບ 40 ຈຸດ ຊຶ່ງເປັນການສູນເສຍພຽງນຶ່ງເປີເຊັນກວ່າກວ່າໆ. ສ່ວນ
ດັດຊະນີຮຸ້ນຂອງອອສເຕຣເລຍ ກໍຫລຸດລົງ 162 ຈຸດ ຄືກາຍສອງເປີເຊັນ. ສ່ວນ
ດັດຊະນີຮຸ້ນ Hang Seng ຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຫລຸດລາຄາລົງ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງເປີເຊັນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍນັ້ນ.
ພາບພົດ ກໍແມ່ນວ່າ ສະພາບການບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ໃນຂະນະທີ່ ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ໃນ
ຢູໂຣບ ເລີ້ມທຳການຊື້ຂາຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອັງຄານນີ້. ດັດຊະ ນີຮຸ້ນ
FTSE ທີ່ລອນດອນ ໄດ້ສູນເສຍ 0.3 ເປີເຊັນ ໃນຕອນເປີດຕະຫຼາດ ຊື້ຂາຍ ໃນ
ຂະນະທີ່ ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຢູ່ນະຄອນປາຣີ ແລະແຟຣັງເຟີດ ໄດ້ເປີດ ຕະຫຼາດ ໂດຍ
ມີລາຄາສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.
ການເທຂາຍຮຸ້ນອອກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ຢູ່ໃນເອເຊຍ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ
ຫຼັງຈາກຕະຫຼາດຮຸ້ນ Wall Street ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການສູນເສຍຂອງ
ຕົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮອບປີ ໂດຍດັດຊະນີຮຸຸ້ນ S&P 500 ສູນເສຍ 3 ເປີ ເຊັນ ໃນວັນ
ຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຕະຫຼາດຮຸ້ນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ Nasdaq ຕົກລາຄາ 3.5
ເປີເຊັນ ແລະຮຸນ Dow Jones ສູນເສຍເກືອບ 3 ເປີເຊັນ. ການເທຂາຍຮຸ້ນ ໄດ້ເກີດ
ມາຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ເງິນຕາຂອງຕົນ ຫລຸດລາຄາລົງ
ຈົນຮອດຈຸດຕ່ຳສຸດ ໃນຮອບ 11 ປີ ຈຶ່ງກໍ່ ໃຫ້ເກີດມີການຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນທວີດເຕີ້ໂດຍກ່າວຫາຈີນວ່າ ຈົງໃຈ
ຄວບຄຸມເງິນຕາຂອງຕົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ຫລຸດຄ່າເງິນຕາຂອງຕົນລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສົ່ງ
ອອກສິນຄ້າຂອງຕົນ ໄດ້ປຽບເລື້ອງລາຄາ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸຈີນ ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ຈົງໃຈ
ວບຄຸມເງິນຕາຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ສົງຄາມການຄ້າທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ສອງເດືອນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ກໍໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ເມື່ອປະ ທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ໄດ້ປະກາດແຜນການ ຂຶ້ນພາສີ 10 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງ ອອກຂອງຈີນ ມາຍັງ
ສະຫະລັດ ມູນຄ່າ 300 ຕື້ໂດລາ. ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍສັ່ງໃຫ້ຢຸດການຊື້ ຜະລິດ
ຕະພັນກະເສດຕະກຳຈາກສະຫະລັດ.