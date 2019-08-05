ອີຣ່ານ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນໍ້າມັນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ລູກເຮືອ 7 ຄົນໃນອ່າວເປີ
ເຊຍ ເມື່ອສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດຖະບານໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້, ເປັນຄັ້ງທີສາມທີ່ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອີຣ່ານ ໄດ້ກັກກຳປັ່ນໃນ
ຮອບບໍ່ເຖິງສາມເດືອນ.
ກອງກຳລັງພິທັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນ
ລຳນຶ່ງໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໃກ້ກັບເກາະ ຟາຊີ, ທາງພາກເໜືອຂອງຊ່ອງ
ແຄບ ຮໍມຸສ. ອົງການຂ່າວລັດຖະບານ IRNA ໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງກອງກຳລັງພິທັກວ່າ
ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຸກນ້ຳມັນທີ່ຖືກລັກລອບຂົນສົ່ງຂອງ ອີຣ່ານ 700,000 ລິດ, ເຊິ່ງ
ຖືກສົ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກກຳປັ່ນລຳອື່ນ ແລະ ກຳລັງຖືກນຳສົ່ງໄປ “ຫາປະເທດອາຣັບ
ອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ່າວເປີເຊຍນັ້ນ.”
ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຍຶດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງນ້ຳມັນ ອີຣ່ານ ຈຶ່ງຖືກ
ຂົນສົ່ງໄປຫາປະເທດ ອາຣັບ ອື່ນໆໃນອ່າວເປີເຊຍທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ລັດຖະ
ບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການລັກລອບຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະດັບສູງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ລຸນຫຼັງມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ທີ່ແນໃສ່ການຕັດການຄ້າຂາຍ
ນ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂລກ.
ສື່ມວນຊົນ ອີຣ່ານ ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ນ້ຳມັນທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອ 8 ລ້ານລິດ ໄດ້ຖືກລັກລອບຂົນສົ່ງໃນແຕ່ລະວັນ ຫາປະເທດທີ່ມີລາຄານ້ຳ
ມັນສູງກວ່າ.
ລາຍງານຂອງ ອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ຂອງກຳປັ່ນທີ່ຖືກຍຶດ ຫຼື ສັນຊາດຂອງລູກເຮືອຜູ້ທີ່
ຖືກຄວບຄຸມຕົວນັ້ນ.
ກອງເຮືອທີຫ້າຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ປະຈຳການໃນປະເທດ ບາເຣນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຍຶດກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວ່າ ກຳ
ປັ່ນທີ່ມີທຸງ ອັງກິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການໃດໆ ແລະ ບໍ່ມີຄຳແນະນຳ
ວ່າ ມີຄົນ ອັງກິດ ຜູ້ໃດລວມຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວນັ້ນ.
ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດ
ກຳປັ່ນ MT Raih ທີ່ມີທຸງຂອງປະເທດ ປານາມາ ສຳລັບການກ່າວຫາລັກລອບຂົນສົ່ງ
ນ້ຳມັນ, ແລະ ນຶ່ງວັນຕໍ່ມາໄດ້ກັກກຳປັ່ນ Stena Impero ທີ່ມີທຸງ ອັງກິດ ໃນແຫຼມ ຮໍມຸສ,
ເຊິ່ງປາກົດວ່າເປັນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບການທີ່ ອັງກິດ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ
ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນແຫຼມ ຈີບຣາລຕ້າ.
ກຳປັ່ນຫຼາຍລຳຈະຂົນສົ່ງສີ່ສ່ວນຫ້າຂອງຈຳນວນນ້ຳຂອງໂລກ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ ຮໍມຸສ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນປີນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ສະ
ຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງສາກົນປີ 2015 ທີ່
ຍັບຢັ້ງໂຄງການພັດທະນານິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່
ເຂົາເຈົ້າຄືນ.