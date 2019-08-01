ເຢຍຣະມັນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ສຳລັບປົກປ້ອງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຢຍຣະມັນ ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະເທດຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດ ໃນການປະຕິບັດງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເດີນເຮືອຜ່ານຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນດິບ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງໂລກຕ້ອງໄດ້ແລ່ນຜ່ານ.
ທ່ານໄຮໂກ ມາອາສ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ເຢຍຣະມັນ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການປະຕິບັດງານທາງທະເລ ທີ່ນຳສະເໜີແລະວາງແຜນໂດຍສະຫະລັດ.”
ທ່ານມາອາສ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນຫຼໍ່ແຫຼມຫຼາຍ ແຕ່ “ມັນຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂທາງທະຫານ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍທີ່ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານ ຕ່າງກໍປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກັນແລະກັນຕົກ ໃກ້ໆຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ອັງກິດຍັງໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ໃກ້ກັບເກາະຈີບຣາລຕາ ທີ່ລອນດອນເຊື່ອວ່າ ສົ່ງໄປໃຫ້ປະເທດຊີເຣຍນັ້ນ. ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍຍຶດເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ Stena Impero ທີ່ປັກທຸງຊາດອັງກິດໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ອັງກິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຕັ້ງກຳລັງທັບເຮືອທີ່ນຳພາໂດຍຢູໂຣບ ແຕ່ວໍຊິງຕັນຢືນຢັດວ່າ ຕົນຕ້ອງເປັນຜູ້ນຳພາ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ.
ພວກຜູ້ນຳຢູໂຣບຍັງມີຄວາມລັງເລໃຈ ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ເຕຫະຣ່ານແລະວໍຊິງຕັນໄດ້ຜິດຖຽງກັນ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍສາກົນກັບອີຣ່ານ ແລະທຳການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ປະເທດອິສລາມດັ່ງກ່າວ.