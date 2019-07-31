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ກຸ່ມ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສົງ​ໄສ ເງື່ອນ​ໄຂ​ ຂອງ ມຽນ​ມາ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ​ ກັບ​ປະ​ເທດ

ອົບ​ພະ​ຍົບ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ຍ່າງ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່ມີ​ຂີ້​ເຫຍື້ອຖິ້ມ​ໃສ່ ໃກ້​ກັບ​ຕູບ​ຜ້າ​ທີ່​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ເອງຢູ່​ປະ​ເທດ ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ. (ພາບ​ຈາກ Dr. Imran Akbar)

ມຽນ​ມາ ໄດ້​ເລີ່ມ​ທີ່​ຈະປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມການ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຄືນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​
ໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ບັງກລາແດັສ ກັບຄືນປະ
ເທດ, ແຕ່ບັນດາຜູ້ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດເປັນຫ່ວງວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ຢູ່ໃນລະດັບການສະແດງອອກພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ.

ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃນ​ທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາ​ທີ່​
ຜ່ານມາ, ເມື່ອເລຂາທິການຖາວອນຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ມຽນມາ ທ່ານ ຢູ ມິນ
ທູ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ 10 ຄົນເພື່ອເຈລະຈາກັບຕົວແທນອົບພະຍົບໃນອາທິດທີ່
ຜ່ານມາຢູ່ສູນ ກູຕູປາລົງ, ເຊິ່ງແມ່ນສູນອົບພະຍົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ບັນ​ດາ​ຕົວ​ແທນ​ຊາວ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ໄດ້​ຍົກ​ເອົາ​ເລື່ອງສັນ​ຊາດ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ມີ​
ການຮັບປະກັນ ຂຶ້ນມາເປັນເງື່ອນໄຂ ສຳລັບການກັບຄືນປະເທດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າດັ່ງ
ກ່າວ, ແຕ່ບັນດາຕົວແທນລັດຖະບານ ມີແຕ່ໄດ້ສະເໜີຊ່ອງທາງໃນການປ່ຽນສັນຊາດ,
ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຂໍສະໝັກສຳລັບບັດຢືນຢັນສັນຊາດ.

ທ່ານ ຟິ​ລ ໂຣ​ເບີດ​ສັນ, ຮອງ​ອຳ​ນວຍ​ການ​ ຂອງ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ Human
Rights Watch ຫຼື HRW ປະຈຳທະວີບເອເຊຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ທີ່ ອອກອາກາດ
ໄປເອເຊຍ ວ່າ “ມຽນມາ ແມ່ນກຳລັງຫຼິ້ນເກມກັບການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສັນຊາດ.”

ຊາວ ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ບາງ​ຄົນ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ເຊັ່ນ​ກັນ​
ໃນປີ 2018 ນັ້ນ, ອາດຖືກໃຊ້ເພື່ອທຳການກົດຂີ່ຂູດຮີດຕໍ່ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຊາວ
ໂຣຮິງຢາຕໍ່ໄປ.

ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ.

ມຽນ​ມ​າ ໄດ້​ຖືກ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ສາ​ກົນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຊາວ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ
ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດ ບັງກລາແດັສ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບັງ​ກ​ລາ​ແດັ​ສ ທ່ານ ອາ​ບຸ​ລ ຄາ​ລຳ ໂມ​ເມັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​
ວີໂອເອພະແນກ ບັງກລາແດັສ ໃນຕົ້ນເດືອນກໍລະກົດນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຄາດວ່າ
ຈະ ຮັບເອົາຊາວ ໂຣຮິງຢາ ເປັນໄລຍະຊົ່ວຄາວ, ຄືກັບໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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