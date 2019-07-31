ບັນດາເຈົ້າໃນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ໄດ້ຢືນຢັນກໍລະນີທີ
ສອງຂອງ ໄວຣັສ ອີໂບລາ ທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດໃນເມືອງ ໂກມາ.
ເມືອງ ໂກມາ ແມ່ນເປັນເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນແລະ ໄດ້ຕັ້ງ
ໂດຍກົງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງ ຄອງໂກ ຕິດກັບປະເທດ ຣວັນດາ, ບ່ອນທີ່ຫຼາຍສິບພັນ
ຄົນໄດ້ຍ່າງຂ້າມໃນແຕ່ລະມື້.
ດຣ. ອາຣູນາ ອາເບດີ, ຜູ້ປະສານງານຂອງໜ່ວຍຮັບມືກັບໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນແຂວງ
ຄີວູເໜືອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກໍ
ລະນີໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນເມືອງ ໂກມາ.”
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວປະກອບມີຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ ໂກມາ ຈາກຊຸມຊົນ
ເຂດຊົນນະບົດ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ໃນແຂວງ ອິຕູຣີ. ລາວໄດ້ຖືກກວດພົບໄວ
ຣັສດັ່ງກ່າວ ເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດ ແລະ ກຳລັງຖືກ
ປິ່ນປົວຢູ່ສູນປິ່ນປົວໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນເມືອງ ໂກມາ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ນັກສອນສາສະໜາຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກກວດພົບ ຕິດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ, ແລະ
ຕໍ່ມາໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດເມືອງ ໂກມາ ດ້ວຍລົດເມ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຢ້ານກົວວ່າໂຣກດັ່ງກ່າວ ອາດຈະແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວທົ່ວເມືອງທີ່ມີຄົນອາໄສ
ຢູຢ່າງໜາແໜ້ນນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ປະກາດການລະບາດຂອງ ໄວ
ຣັສ ອີໂບລາ ໃນແຂວງ ຄີວູເໜືອ ທີ່ປະສົບຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ແຂວງ ອິຕູຣີ ຂອງ ສປ
ຄອງໂກ ເປັນເຂດຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາ
ລະນະສຸກ.