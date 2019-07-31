ທາງການລາວ ຍັງບໍ່ມີງົບປະມານ ສຳລັບສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ
ທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຫດເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໃນແຂວງອັດຕະປື ທັງຍັງ
ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍພຽງ 50 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ທາງການລາວ
ຍັງບໍ່ມີງົບປະມານ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຖາວອນ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ
ທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໂດຍການດຳເນີນງານ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ ແລະການບຸກ
ເບີກ ທີ່ດິນເຮັດກິນບາງສ່ວນເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ທີ່ເກີດ ຈາກເຫດເຂື່ອນແຕກດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານເລັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຖືວ່າວຽກຍັງຄ້າງມີແຕ່ຈະພັດທະນາບ້ານຖາວອນ ຄວາມໝາຍ
ວ່າ ເຮືອນຖາວອນ ແມ່ນເຮືອນປົກກະຕິຄືເຂົາເຄີຍຢູ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ເປັນເຮືອນກໍ່
ເຮືອນຮ້າງຫັ້ນ ດຽວນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກະໄດ້ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນສຳເລັດຮູບຖືວ່າ100
ເປີເຊັນ ແລ້ວກະມີຮົ້ວມີສວນ ໄດ້ມອບດິນປຸກສ້າງ ມອບດິນການຜະລິດປູກຝັງ
ສັງໃຫ້ຮຽນຮ້ອຍ ມອບເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ ເຂົາກໍໄປປູກໃສ່ດິນໃຜດິນມັນ ເປັນຂະບວນການ
ດຽວນີ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່-ປະຊາຊົນ ໃນ 6 ບ້ານ ທີ່ຖືກກະທົບ 100 ເປີເຊັນ
ຫັ້ນ ແມ່ນດີຂຶ້ນຫຼາຍ.”
ທັງນີ້ ໂດຍທາງການແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ບຸກເບີກທີ່ດິນ 2,140 ເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານ
ດົງບາກ ບ້ານປີນດົງ ແລະບ້ານຕໍມໍຍອດເພື່ອຈັດສັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວ
ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກເຫດເຂື່ອນແຕກ ໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ສຳລັບ
ປູກພືດເສດຖະກິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເປັນຫຼັກ
ເຊັ່ນອ້ອຍ ມັນຕົ້ນກ້ວຍ ຖົ່ວລຽນ ແລະໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ທາງການແຂວງອັດຕະປື
ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນການເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມແລະ
ຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານເງິນທຶນ ວິຊາການແລະການຕະຫຼາດ ສ່ວນປະຊາຊົນ ເປັນຝ່າຍອອກແຮງງານແລະທີ່ດິນ.
ທ່ານເລັດ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ການຈັດສັນ ທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ ຈະນຳໃຊ້ຫຼັກເກນ
ຂອງກຳລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ ເປັນສຳຄັນ ກໍຄືຄອບຄົວທີ່ມີກຳລັງແຮງງານ
2 ຄົນຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕາ ສ່ວນ 3 ຄົນ ຈະໄດ້ 2 ເຮັກຕາແລະ
4-5 ຄົນ ຈະໄດ້ 3 ເຮັກຕາ ສ່ວນຄອບຄົວ ທີ່ມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າກັບເດັກນ້ອຍ ຈະໄດ້ຮັບການ
ຈັດສັນ 1 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຈະບໍ່ມີນາ ສຳລັບປູກເຂົ້າ ໃນລະດູຝົນ ປີ 2019 ແລະຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາ
ຊົນເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງປະເຊີນ ກັບການຂາດເຂົ້າກິນ ຕໍ່ໄປອີກເຖິງ 12 ເດືອນ ຢ່າງແນ່ນອນ.
ສ່ວນ ທ່ານນາງວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້-ແຂວງອັດຕະປື
ຍອມຮັບວ່າ ການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ທີ່ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ ໃນເນື້ອທີ່
408 ເຮັກຕານັ້ນ ປາກົດວ່າສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຈິງພຽງ 251 ເຮັກຕາ ເທົ່ານັ້ນ
ໂດຍມີສາເຫດຈາກການສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພ ໄດ້ພຽງ 4 ໂຄງການ
ຈາກເປົ້າໝາຍ 7 ໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າ
ນາແຊງ ໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ທີ່ສົບທົບດ້ວຍບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ-ການຈັດສັນນ້ຳທີ່ບໍ່ກົມກຽວ
ກັນພາຍໃນແຂວງ ທັງຍັງຂາດແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ໂດຍທາງການແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ວາງແຜນການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້ານາແຊງ
ໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕາ ແລະສົ່ງເສີມ ແລະສົ່ງເສີມການປູກພືດ
ສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້ 636 ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ພຽງແຕ່
251 ເຮັກຕາ ຫຼືເທົ່າກັບ 61.5 ຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບແຕ່
ວັນທີ23 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພົບວ່າພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າເສຍຫາຍໄປ ກວ້າງກວ່າ
8,050 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ຮວມເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ
ກໍຄືບ້ານຫິນລາດ ບ້ານສະໝອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າແສງຈັນ
ແລະບ້ານໃຫຍ່ແທ ທີ່ມີຈຳນວນປະຊາກອນຮວມກັນ 7,095 ຄົນ ໃນ 1,611
ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກໆດ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນສູ່ພາວະປົກກະຕິໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ຫຼ້າສຸດ ກຸ່ມລົງທຶນກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ກໍໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ 587 ຄອບຄົວ
ທີ່ຖືກກະທົບ ໃນອັດຕາ 50 ເປີເຊັນ ຂອງການເສຍຫາຍຈິງ ສຳລັບຍານພາຫະນະ
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃນການກະສິກຳ ໂດຍຄິດເປັນມູນຄ່າ
ການຊົດເຊີຍ ຮວມກັນເກີນກວ່າ 26 ຕື້ກີບ.
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