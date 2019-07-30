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​ຊາວ​ເຄີດ ເປັນ​ຫ່ວງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ ກອງ​ກຳ​ລັງ ​ທະ​ຫານ​ເທີ​ກີ ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃ​ກ້ໆ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ ຊີ​ເຣຍ

ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງທະ​ຫານ​​ເທີ​ກີ ໄດ້​ຂົນ​ສົງ​ລົດ​ຖັງ ແລະ​ທະ​ຫານ ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ເຊດ​ຊາຍແດນ ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ຊີ​ເຣຍ, ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ 2019. 

ນັບເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍໆ​ສັບ​ປະ​ດາ ທີ່ເທີ​ກີໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນໃກ້ໆກັບ​ຊາຍແດນ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ຊີ​ເ​ຣຍ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ອາດເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນຕໍ່​ກອງ​ກຳ​ລັງຊາວ​ເຄີ​ດ ທີ່​ໜຸນ​ຫຼັງ​ໂດຍສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ອັງ​ກາ​ຣາ ມອງວ່າ ​ເປັນ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ.

ໃນ​ເມືອງ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍແຫ່ງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ພວກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່ຫຼໍ່​ແຫຼມ​ຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນ ກາຍ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ ອາດ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ສະ​ງົບ​ນິ້ງ ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້, ພວກຜູ້​ຄົນ​ທີ່ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເມືອງ Amude ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ພາ​ກັນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫວາດ​ຫວັ່ນ ຢ້ານ​ກົວ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ເທີ​ກີ ໄດ້​ເພີ້ມ​ທະ​ວີການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ແລະ​ເຂົ້າ​ຍຶດ​ຄອງ ເຂດຂອງຊາວ​ເຄີ​ດ ​ທີ່​ຄວ​ບ​ຄຸມໂດຍ​ກອງ​ກຳ​ລັງປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ຫຼື ​SDF.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເທີ​ກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວ​ນີ້ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະທຳ​ລາຍ “ໃຫ້​ແຕກ​ເປັນ​ສ່ຽງໆ” ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າແມ່ນ “ເ​ສັ້ນ​ທາງ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.

ເທີ​ກີ ເບິ່ງ​ກຸ່ມ SDF ແລະຄະ​ນະ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ ຄື​ກຸ່ມ PYD ນັ້ນ​ວ່າ ແມ່ນເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນຊາວ​ເຄີ​ດ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ເທີ​ເກີ ທີ່​ທາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີ​ຢູ ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ອົງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ນັ້ນ.

ພວກ​ນັກ​ຕໍ່​ສູ້​ຊາວ​ເຄີ​ດ ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ ກຸ່ມ SDF, ແນວ​ໃດກໍ​ຕາມ ພວກ​ເຂົາ ​ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ບົດ​ບາດ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສລາມ ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ຈາກ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ເນ​ໂຕນັ້ນ ​ເທີ​ກີ ແລະ​ອົງ​ການ SDF ນັ້ນ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈຶ່ງ​ຮັບ​ເອົາບົດ​ບາດເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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