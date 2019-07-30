ມຸ້ງຍ້ອມຢາກັນຍຸງ ແມ່ນວັດຖຸຊະນິດນຶ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມາເລເຣຍ,
ແຕ່ມັນຈະໄດ້ຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອມັນຖືກໃຊ້ເປັນປະຈຳເທົ່ານັ້ນ. ວັດຖຸຊະນິດໃໝ່ສຳລັບການ
ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມຸ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມ
ທີ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ. ແຄຣີ ເຮັນສລີ ມີລາຍງານສຳລັບ ວີໂອເອ ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ໂຣກມາເລເຣຍໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນທຸກໆປີ, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານການປ້ອງ
ກັນໂຣກມາເລເຣຍ ດຣ. ພອລ ເຄຣຊານອສກີ ກ່າວວ່າ ມຸ້ງຍ້ອມຢາກັນຍຸງ ສາມາດ
ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົວເລກດັ່ງກ່າວລົງໄດ້.
ທ່ານ ເຄຣຊານອສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຈົນຮອດປີ 2015 ໄດ້ມີການ
ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບ ການຕັດຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຂ້ມາເລເຣຍລົງປະມານ 60
ເປີເຊັນ ເຊິ່ງການປັບປຸງດັ່ງກ່າວອາດເກີດມາຈາກການໃຊ້ມຸ້ງ.”
ແນວໃດກໍຕາມ, ອົງການອະນາໄມໂລກກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດ
ຢັ້ງການແຜ່ລາມຂອງໂຣກມາເລເຣຍ ແມ່ນໄດ້ຢຸດໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ,
ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນສະເໜີວ່າ ມຸ້ງດັ່ງກ່າວອາດຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບຄືທີ່ມັນ
ເຄີຍເປັນ.
ທ່ານ ເຄຣຊານອສກີ ຢາກຮູ້ວ່າ ວ່າປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ມຸ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມທີ່ໄດ້ແນະນຳ
ຫຼືບໍ່. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກກັບສະມາຄົມ ເພື່ອເທັກໂທໂລຈີ ການແພດລາຄາຖືກໃນປະເທດ
ອູການດາ ເພື່ອພັດທະນາ SmartNet ເທັກໂນໂລຈີ, ເຊິ່ງຈະໃຊ້ແຜ່ນຜ້າທີ່ນຳກະແສ
ໄຟຟ້າ ເພື່ອສືບຫາໃນເວລາທີ່ຖືກນຳໃຊ້. ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວໃນປະເທດ
ອູການດາ ໃຊ້ມັນຄືທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ມຸ້ງທໍາມະດາ.
ເຈົ້າຈະຄິດວ່າຖ້າຄົນຖືກຕິດຕາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ມຸ້ງໃນວິທີແບບເກົ່າ, ທ່ານຮູ້ບໍ່,
ເກືອບແມ່ນໃນວິທີຂອງການລໍຖ້າ ທີ່ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າອາດຕ້ອງການ, ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ
ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມັນບອກຂ້າພະເຈົ້າກໍແມ່ນວ່າ ມັນຄົງຈະມີທາງ
ເລືອກ ໃນການໃຊ້ມຸ້ງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຮົາຮູ້ອີກ.
ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ອຸບປະສັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມາເລ
ເຣຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ເຄດ ຊິນເຊີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ ການແຜ່ລະ
ບາດຂອງໂຣກຕິດຕໍ່ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ມົງເຣອາລ.
ທ່ານນາງ ຊິນເຊີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຂ້ອນຂ້າງ ຈະແມ່ນນະວັດຕະກຳໃໝ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ, ໃນແງ່ການລົງທຶນເຮັດມຸ້ງ, ຖ້າມັນຖືກ
ໃຊ້ແທ້. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນແທ້ໆ.”
ໃນທີ່ສຸດ, ທ່ານນາງ ເຄຣຊານອສກີ ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງກັນ
ລະຫວ່າງ ການໃຊ້ມຸ້ງດົນປານໃດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ເປັນໄຂ້ມາເລເຣຍ.
ທ່ານນາງ ເຄຣຊານອສກີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະຊ່ວຍປະຊາຄົມ ມາເລເຣຍ
ສາກົນ ອະທິບາຍວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການລົງທຶນ ໃນການເຮັດມຸ້ງຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແລະ ໃນ
ແງ່ຂອງພຶດຕິກຳມະນຸດທີ່ຢູ່ອ້ອມມຸ້ງ, ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາຊອກຫາວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພືື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນໄຂ້ມາເລເຣຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.”
ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ, 21 ປະເທດມີໂອກາດທີ່ຈະກຳຈັດໂຣກມາເລເຣຍພາຍ
ໃນປີ 2020, ແລະ ການໃຊ້ມຸ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງກໍອາດເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດ
ນັ້ນ.