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ໂຊ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຣັດ​ເຊຍ ​ລະ​ເມີດ​ ເຂດນ່ານ​ຟ້າ​ ຂອງ​ຕົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກວດກາລາດຕະເວນ ດ້ວຍການໃຊ້ກ້ອງຊ່ອງ ຢູ່ເທິງເຮືອ Sambong-ho ໃນບໍ​ລິ​ເວນ​ເກາະດອກໂດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ "Takeshima" ​ສຳ​ລັບຊາວຍີ່ປຸ່ນ ໃນທະເລ​ຈີນຕາເ​ວັນອອກ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 28 ເມສາ 2005

ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ຍິງລູກໄຟແລະ​ຍິງ​ປືນເຕືອນ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ເຂດນ່ານ​ຟ້າ​ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນປະ​ເທດ​ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ໄດ້ສົ່ງເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຫຼາຍ​ລຳ ຮວມ​ທັງເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-15K ແລະ F-16K ບິນ​ຂຶ້ນ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳນ່ານ​ຟ້າ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທາງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

ຫຼັງ​ຈາກເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ຍິງປືນແລ້ວ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຣັດ​ເຊຍ​ກໍໄດ້​ບິນ​ອອກເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້. ແນວ​ໃດກໍ​ຕາມ ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາອີກ ​ບໍ່​ດົນ​ ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ​ຕ້ອງໄດ້​ຍິງປືນ​ເຕືອນຕື່ມ​ອີກ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ໂຊ​ລ ກ່າວໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້​ວ່າ ມີເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຣັດ​ເຊຍ 2 ລຳ ພ້ອມ​ທັງ ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານຈີນ ອີກ 2 ລຳໄດ້​ບິນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ເຂດປ້ອງ​ກັນທາງ​ອາ​ກາດ​ເພື່ອໃຫ້​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້.

​ເຂດ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ອາ​ກາດເພື່ອ​ໃຫ້​ລະ​ບຸ​ໂຕ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ​ຫຼື ກົດ​ໝາຍນາໆຊາດ ​ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ເພື່ອຊ່ອຍ​ລະ​ບຸ ແລະຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ ພວກ​ເຮືອ​ບິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ພວມ​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ແລະເກີດ ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ.

ເຮືອ​ບິນ​ລົບຈີນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ບິນລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ເອງຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ເປັນບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ. ແຕ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ກ່າວ​ວ່າ ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ເຮືອ​ບິນ​ລົບຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າຂອງ​ຕົນ.

ໂຊ​ລ ຈະ​ຍື່ນ​ຈ​ປະ​ທ້ວງຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກັບບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ສະ​ຖານ​ທູດຈີນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທີ່​ໄດ້ ກ່າວ​ໄວ້. ມົ​ສ​ກູ ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດ​ໆ ຕໍ່​ເຫດ​ການ​ຄັ້ງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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