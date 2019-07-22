ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣ
ເບີດ ມັລເລີ ຈະໃຫ້ເຖິງ “ຫຼັກຖານຢືນຢັນທີ່ໜັກແໜ້ນ” ໃນສັບປະດານີ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດກໍລະນີການຟ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນໄປໄດ້.
“ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ 6 ທາງ ຈາກວັນອາທິດນີ້ມາ” ນັ້ນ
ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຈີຣອລດ໌ ເນດເລີ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງ
ສະພາຕ່ຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ລາຍການໂທລະພາບຂອງ Fox.
ທ່ານມັລເລີ ມີກຳນົດ ຈະໄປໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາ
ຕ່ຳ ແລະຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ກ່ຽວກັບ
ການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ
ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ
2016 ຫຼືບໍ່ ແລະວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສືບສວນນັ້ນເລີກລົ້ມ.
ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງນຳສະເໜີ ຫຼື ໃຫ້ທ່ານມັລເລີ ນຳສະເໜີ
ຄວາມຈິງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ....ເພາະວ່າ ລັດຖະບານ ຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດ ຈະສາມາດຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.”
ທ່ານມັລເລີ ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານສະຫຼຸບ ທີ່ວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ທີ່ລະບຸໄດ້ວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ຫຼື ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ. ແຕ່ທ່ານມັລເລີ
ໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາຂັດຂວາງຂະບວນການ
ຍຸຕິທຳ ໄດ້ ໂດຍການສົ່ງມອບເລື້ອງນີ້ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ວີລ
ລຽມ ບາ. ສ່ວນທ່ານບາ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດພົບເຫັນຫຼັກຖານໃດໆ ໃນການ
ຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທຳເລີຍ.
ທ່ານທຣຳ ເຄີຍຕ້ອງຕິເປັນຢູ່ສະເໝີ ການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານມັລເລີ ແຕ່ກໍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆ ຂອງການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍທາງອາຍາ.
ທ່ານມັລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເລືອກຄຳສັບໃນບົດລາຍງານຂອງທ່ານ ຢ່າງລະມັດລະ
ວັງແທ້ໆ ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳຢ່າງເປີດເຜີຍ.
ແຕ່ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າ ການມາປາກົດຕົວ
ຂອງທ່ານມັລເລີ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ລົ້ມແຫຼວ.”