ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ຄື້ນອາຍຮ້ອນສູງທີ່ໄດ້ປົກຄຸມພື້ນທີ່ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນແລ້ວ.
ຫຼາຍອົງການຂ່າວໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຮ້ອນດັ່ງກ່າວ ໃນ
ລັດ ແມຣີແລນ, ອາຣິໂຊນາ ແລະ ອາແຄັນຊໍ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ “ອັນຕະລາຍຂອງຄື້ນອາຍ
ຮ້ອນ” ພ້ອມກັບຄວາມຊຸ່ມລະດັບສູງໃນ ສະຫະລັດ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ວ່າ ອາດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດຈາກຄວາມຮ້ອນ, ເປັນລົມສາລະບາດ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຖ້າບໍ່ມີ
ການລະມັດລະວັງ.
ການຈັດງານຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກທົ່ວປະເທດ, ນັບຈາກການຈັດເທດສະການ
ແລະ ຄອນເສີດ ຈົນເຖິງການແຂ່ງຂັນກິລາ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອຸນຫະພູມຍັງຄົງຈະອຸ່ນໃນຍາມກາງຄືນ, ປະ
ມານ 21 ຫາ 26 ອົງສາ, ແລະອາຍຮ້ອນຍັງຈະມາອີກໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ສຳລັບເຂດ
ຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນກວດການຳພີ່ນ້ອງ
ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ອາວຸໂສ.
ໃນລະຫວ່າງສາມວັນຂອງເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1995, ຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນນະຄອນ ຊິຄາໂກ, ເມື່ອອຸນຫະພູມໄດ້ຂຶ້ນສູງກວ່າ 36 ອົງສາ ແຊລຊຽດ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍ
ຊີວິດຫຼາຍຄົນແມ່ນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ອາຍຸສູງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງປັບອາກາດໃຊ້. ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນ
ໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ອາໄສຢູ່ຄົນດຽວ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີຄຳເຕືອນອອກມາກໍຕາມ, ນັກແລ່ນຄົນນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງ
ຕັນ ຊື່ວ່າ ທ້າວ ເຈັຟຟຣີ ກລິກແມນ (Jeffrey Glickman), ອາຍຸ 37 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກ
ໄປແລ່ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນໂຫດຫຼາຍ, ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ແຮງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.”
ອຸນຫະພູມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍເມືອງ ນັບຈາກພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຫາງຊາຍຝັ່ງ
ກ້ຳຕາເວັນອອກ ຍ້ອນລະບົບຄວາມກົດດັນທີ່ໄດ້ກັກເອົາອາກາດອຸ່ນໄວ້. ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ໃນເມືອງຕ່າງໆໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອ່າງລອຍນ້ຳສາທາລະນະເປີດດົນກວ່າເກົ່າ
ແລະ ເຂດເທດສະບານຕ່າງໆໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນະຊາບ ກ່ຽວ
ກັບ ວິທີຮັບມືທີ່ດີທີ່ສຸດກັບອາຍຮ້ອນ.