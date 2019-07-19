ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ລາຍ​ງານ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປີ 2019 ​ຕອນທີ 4

ລາຍ​ງານ ວ່າ​ດ້ວຍການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນວັນ​ທີ 20 ​ມີ​ຖຸນາ​ຜ່ານ​ມານີ້ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ ໄດ້​ອອກ​ລາຍ
​ງານປະ​ຈໍາປີ 2019 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ຊຶ່ງພາກ​ສ່ວນ ​ທີ່​ກ່ຽວ
​ຂ້ອງ​ກັບ​ລາວນັ້ນໄດ້ແບ່ງ​ອອກເປັນ​ 4 ຕອນ. ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງຕອນ
ທີ 4 ຊຶ່ງເປັນຕອນສຸດທ້າຍຂອງລາຍ​ງານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ລາວຈາກວັນ​ນະ​ສອນ
ໄດ້​ເລີຍ.

Embed
ລາຍງານປະຈຳປີ 2019 ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ລາວ ພາກ​ທີ 4
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:06:27 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ວາງ​ອອກ​ມາເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ອາດ​ເຮັດ​
ໃຫ້​ເພີ້ມ​ຄົນ​ຕົກເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໄດ້​ງ່າຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​
ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ຈຳ​ກັດປະ​ເພດວຽກບໍ່​ໃຫ້​ກຳ​ມະ​ກອນ
​ລາວເຮັດຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ຜັກ​ດັນ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ບາງ​ຄົນ​
ໃຫ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຕົກ​ເປັນ
​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ພວກນາ​ຍ​ໜ້າ ແລະ​ພວກ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ຂາດສິນ​ລະ​ທຳ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ.
ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ 24 ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈັດ​ຫາ​ງານ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອກ​ຫາ​ຄົນ
​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແຕ່​ວ່າຢູ່​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າບັ້ນ​ນຶ່ງ ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ
ໄດ້ພົບ​ວ່າສູນ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການນັ້ນ ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຈາກ​ກຳ​ມະ​ກອນສູງ​
ເພື່ອ​ມາ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆສູງຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ
ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໄດ້​ງ່າຍຂຶ້ນ.

​ໃນ​ພາກ​ປະຕິບັດຕົວຈິງ​ແລ້ວຍັງຂາດ ການດໍາເນີນຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ ແລະ​ການ​ປະສານງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການ ລັດຖະບານຕ່າງໆ ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ການຄ້າ​ມະນຸດທ້າມກາງການມີຊັບພະ​ຍາ ກ​ອນຢ່າງຈໍາກັດ ແລະ​ການຈໍາກັດຂອບເຂດ​ປະຕິ
ບັດ​ງານ​ຂອງພວກສັງຄົມພົນ​ລະ​ເຮືອນ. ອົງການ NGO ລາຍ​ງານວ່າ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ
ມີການ​ຮ່ວ​ມມື​ກັບລັດຖະບາ​ນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ວ່າ ​ດຳລັດ​ກ່ຽວກັບບັນດາ​ສະມາຄົມ​ທີ່​ບໍ່​
ສ້າງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລປີ 2017 ທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ ທີ່ເປັນພາລະແບກຫາບ
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ປະ​ຕິ​ບັດ ກິດຈະການຢູ່ໃນ​ແຜນໄດ້ ແລະເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃນການໄດ້ຮັບ​ເງິນ​ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ​ຈາກ​ບັນດາຜູ້​ໃຫ້ທຶນສາກົນ.

ລັດຖະບານລາຍ​ງານວ່າ ໄດ້ຮັກສາທຶນໃຊ້ໃນກິດຈະກໍາຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດຢູ່​ໃນ
ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງຕົນໄວ້ ​ແຕ່ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນອັນ​ເຈາະ​ຈົງ​ກ່ຽວ ກັບວິທີການ
ຈັດສັນງົບປະມານ​ດັ່ງກ່າວນັ້ນແຕ່ຢ່າງ​ໃດ. ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ
​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ວາງ
ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໃນ​ຫ້ອງ​ການການ​ທູດ ທີ່​ມີ​ການ
ພົວ​ພັນ​ກັບການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ ແຕ່​ວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ລໍ​ຖ້າການປະ​ກາດ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ
​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂຽນລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນີ້.

ເມື່ອ​ເບິ່ງພາບ​ພົດ​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ ກໍດັ່ງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໄປ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ​ຜ່ານ​ມານີ້
ພວກຄ້າ​ມະນຸດໄດ້​ຂູດ​ຮີດຜູ້ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍລາວ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດຫລາຍ ແລະໃນ
​ລະ​ດັບ​ຮອງ​ລົງ​ມາ ກໍ​ຂູດ​ຮີດ​ພວກໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ
​ຢູ່​ໃນ​ລາວ. ພວກ​ຄົນລາວທີ່ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ພວກ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​
ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ຖືກ​ພວກຄ້າ​ມະນຸດຫລອກ​ໄປ​ຂາຍ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ຂາຍ​
ປະ​ເວ​ນີ​ຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໄທ ຈີນ ຫວຽດ​ນາມ, ມາ​ເລ​ເຊຍ,
ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ ອີກ​ດ້ວຍ.

ຜູ້ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍບາງ​ຄົນ​ໄປ​ທີ່ນັ້ນ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ນາຍ​ໜ້າ​ທີ່
​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ຫລືບໍ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນແມ່ນ​ຍ້າຍ​ໄປເອົາ​ເອງ​ຜ່ານ​
ດ່ານ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ 101 ແຫ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ໃຊ້​ເອ​ກະ​ສານເດີນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.
ດ່ານ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນຫລາຍໆ​ແຫ່ງແມ່ນ ຖືກຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດຄົນ​ເຂົ້າ
​ເມືອງ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ ແລະ​ເມືອງທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກອົບ​ຮົມ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ແລະ​ມີ​ຊົ່ວ​ໂມງ
ເຮັດ​ວຽກຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ ​ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ງ່າຍ​ສຳ​ລັບພວກຄ້າ​ມະນຸດ​ໃຊ້​ເປັນ​ຈຸດ​ຜ່ານ​ໃນ​ການ
​ເຄື່ອນ​ເອົາພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍລາວຂ້າມ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ. ພວກທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ
​ຂົນ​ສົ່ງຢູ່​ໃກ້​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ​ຕິດ​ກັບ​ໄທ ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ແຈງ​ໃຫ້​
ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດໃຫ້​ຕົກ​ໄປ​ອອກ​ແຮງ​ງານ ຫລື​ຂາຍ​ປະ​ເວ​ນີ​ແບບ
​ຖືກບີບ​ບັງ​ຄັບຢູ່​ໄທ.

ພວກຄ້າ​ມະນຸດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກັນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພວກ​ນາຍ​ໜ້າ​ຢູ່​ລາວ​.
ບາງ​ຄັ້ງພວກຂັບລົດໄດ້ພົບກັບແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ເວລາເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປລາວແລ້ວ
ກໍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາກັບຄືນເຂົ້າໄປໄທອີກ. ມີພວກ​ໄດ້​ຮັບ​
ເຄາະ​ຮ້າຍໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງແລະເດັກສາວເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍທີ່ຖືກສວຍ
ໃຊ້ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳການຄ້າປະເວນີຂອງໄທ ແລະຖືກບີບບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃຫ້
ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ, ໂຮງຈັກໂຮງງານຫລືບໍ່ກໍໃນພາກສ່ວນກະສິກຳ.
ສ່ວນພວກຜູ້ຊາຍແລະເດັກນ້ອຍລາວ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານຢູໃນອຸດສາຫະກຳ
ການປະມົງ, ການກໍ່ສ້າງແລະກະເສດຕະກຳຂອງໄທ. ແມ່ຍິງແລະເດັກສາວລາວ
ບາງ​ຄົນ​ກໍຖືກຂາຍເປັນເຈົ້າສາວຢູ່ຈີນ ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ ຫລືເປັນ​ຄົນ​ໃຊ້
​ໃນ​ເຮືອນ​ແບ​ບ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ.

ມີລາຍງານວ່າລາວເປັນປະເທດທາງຜ່ານສຳລັບພວກແມ່ຍິງແລະເດັກສາວຈຳ ນວນນຶ່ງຈາກຫວຽດນາມແລະຈີນ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີແລະໃຊ້ແຮງງານຢູ່ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນປະເທດໄທ. ພວກ​ເຮັດ​ການ​ຄ້າ
​ປະ​ເວ​ນີ​ຍັງ​ໄດ້​ຂູດ​ຮີດແມ່​ຍິງ​ແລະ​ເດັກ​ສາວ​ມາ​ຈາກຈີນຢູ່​ໃນ​ລາວ. ​ຊາວໜຸ່ມແລະ
ແມ່ຍິງ​ຫວຽດນາມບາງຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ໆ ບ່ອນຕັດໄມ້ ແລະ​ກໍ່​ສ້າງເລາະຕາມ ຊາຍແດນລາວຫວຽດນາມອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ. ຊາວມຽນມາ ທີ່ເຮັດວຽກໃຊ້ແຮງງານໜັກ ຫຼືພົວພັນກັບການຄ້າປະເວນີ ໃກ້ໆສາມຫລ່ຽມຄຳ ຊຶ່ງເປັນບໍລິເວນຊາຍແດນລາວມຽນມາ ແລະໄທ ມາບັນຈົບຄົບກັນນັ້ນກໍ​ອາດ​ເປັນ
​ເຊັ່ນ​ກັນ. ນິ​ຄົມປູກ​ຝັງ ແລະ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດຍັງສືບ​ຕໍ່​ດຶງ​ດູດ​ເອົາກຳ​ມະ​ກອນ
​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໂດຍ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ​ ນຳ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນຕ່າງຊາດຫລາຍ
​ພັນ​ຄົນເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນເຮັດ​ວຽກ​ຂອງໂຄງ​ການຕ່າງໆ. ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ຈີນ
ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ​ນຳ​ເອົາ​ແຮງ​ງານ​ທີ່ບໍ່​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມາ​ອອກ​
ແຮງ​ງານ​ຢູ່​ລາວນັບ​ມື້ ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ອາດມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງບາງຄົນ
|ທີ່​ສໍ້​ລາດບັງ​ຫລວງຮູ້ເຫັນເປັນໃຈນຳ.

ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ຜ່ານ​ໄປ​ນັ້ນ​ແມ່ນຕອນ​ທີ 4 ຊຶ່ງເປັນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວ​ກັບ ສປປ ລາວ ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳປີ 2019 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ
ຂອງກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG