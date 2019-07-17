ໃນວັນທີ 20 ມີຖຸນາຜ່ານມານີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ອອກລາຍງານ
ປະຈໍາປີ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຊຶ່ງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລາວ ນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຕອນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບ ຟັງຕອນທີ 3 ຂອງລາຍ
ງານການຄ້າມະນຸດໃນລາວ ຈາກວັນນະສອນໄດ້ເລີຍ.
ໃນພາກສ່ວນທີ່ເວົ້າເຖິງການໃຫ້ຄວາມປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນັ້ນ ລາຍງານຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນຄວາມພະຍາ ຍາມ
ໃນການປົກປ້ອງພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ. ໃນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການລິເລີ້ມ
ຕ້ານການຄ້າມະນຸດທີ່ມີການປະສານງານກັນໃນລະດັບກະຊວງລະຫວ່າງປະເທດ
ໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງປີ 2016 ນັ້ນ ລັດຖະບານລາຍງານວ່າໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການລະບຸໂຕຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢູ່ນອກຂະແໜງ
ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຫລື ATD ຊຶ່ງລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນທີ່ປະຈໍການຢູ່ໃກ້
ກັບປະຊາຄົມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດນຳ. ລັດຖະບານ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍເປັນເທື່ອທຳອິດ ຊຶ່ງລວມມີ
ການໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາເຖິງແມ່ນວ່າໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່
ເປັນແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ວ່າລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸໂຕຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຢ່າງຈະແຈ້ງແບບເປັນທາງການ
ເລີຍ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວລາຍງານວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງລວມທັງການ
ໃຫ້ທີ່ພັກພາອາໄສ ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ທີ່ເປັນພົນລະເມືອງລາວ 52 ຄົນໃນປີ
2018 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ໃນການຂາຍປະເວນີ ແລະການ
ອອກແຮງງານແບບບັງຄັບຢູ່ຕ່າງປະເທດ 47 ຄົນ, ແລະຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍອີກ 5 ຄົນ
ແມ່ນໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຊຶ່ງລວມທັງຢູ່ໃນເຂດຊາຍ
ແດນທີ່ມີຄົນອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ງ່າຍ.
ອີງຕາມກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດປີ 2016 ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍມີສິດໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານທີ່ພັກພາອາໄສຊົ່ວຄາວ, ຄຳແນະນຳ ທາງດ້ານກົດໝາຍ,
ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ຫຼືການຝຶກວິຊາອາຊີບ ແລະດ້ານການເງິນເພື່ອໃຫ້
ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນປະຊາຄົມຕາມປົກກະຕິໄດ້. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຮັບຜິດຊອບໃນການ
ໃຫ້ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ບໍລິ ຫານສູນພັກໄລຍະສັ້ນສຳລັບພວກເຄາະ
ຮ້າຍທີ່ຖືກທາລຸນຂົ່ມເຫັງທີ່ມີແຫ່ງດຽວຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນກໍສະໜອງການບໍລິ
ການໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມນະມຸດນຳ.
ໃນການປະຕິບັດງານຕ້ານການຄ້າປະເວນີຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນເດືອນຕຸລາ
2018 ນັ້ນຕຳຫລວດໄດ້ກັກຂັງແມ່ຍິງ 128 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງຕ່າງປະເທດ 35 ຄົນ
ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າພວກຜູ້ຍິງເຫລົ່ານີ້ມີຄົນໃດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ
ຫລືບໍ່. ມີລາຍງານວ່າຕຳຫລວດໄດ້ລະບຸໂຕຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າປະເວນີ
ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນບ້ານໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການໃດໆ. ມີພວກຄາະຮ້າຍບາງຄົນ
ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນໂດຍຜ່ານຂະບວນການທາງກົດໝາຍອາຍາ ແຕ່ວ່າ ສານກໍ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມີການທົດແທນຫລືຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຄືນແຕ່ຢ່າງໃດຖ້າພວກເຄາະຮ້າຍ
ບໍ່ຂໍເອົາຄ່າທົດແທນນັ້ນເປັນການສະເພາະເຈາະຈົງ.
ພວກເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນຖືກລະບຸໂຕໂດຍພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການກ່າວຫາວ່າ ມີການບັງຄັບໃຊ້
ແຮງງານຕ່າງດ້າວຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ ແລະກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນລາວກໍຕາມ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນຕ່າງປະເທດ
ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າປະເວນີຢູ່ທົ່ວໄປທີ່ມີທ່າທີວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອຸດສາຫະກໍາ
ເຫລົ່ານີ້ກໍຕາມ ລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸໂຕຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຕົກເປັນ ເຫຍື່ອການຄ້າ
ມະນຸດເລີຍ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວໄດ້ທຳການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະຖານກົງສູນ
ລາວຢູ່ຈີນກ່ຽວກັບວິທີຈັດການຄຳຟ້ອງຮ້ອງໃນການແຕ່ງງານປອມທີ່ອາດຈະມີການຄ້າ
ມະນຸດຢູ່ໃນນັ້ນ ແລະວິທີການສົ່ງພວກເຄາະຮ້າຍກັບບ້ານ; ຫາກແຕ່ວ່າ ກະຊວງ
ດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ໄດ້ລາຍງານວ່າຕົນໄດ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ປະເທດ
ອື່ນກ່ຽວກັບວິທີການນີ້ເລີຍ. ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສົ່ງ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນໄປປະຈຳຢູ່ສະຖານເອກອັກຄະລາດຖະທູດໃນໄທທີ່ໄປຕິດຕາມ
ກວດກາບ່ອນອອກແຮງງານຕ່າງໆ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການລະບຸໂຕ ແລະນຳສົ່ງຄົນທີ່ຢູ່ໃນກໍລະນີການຄ້າມະນຸດ
ຫລືບໍ່.
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນນັ້ນ ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານນີ້. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018 ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ອອກດຳລັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຕ້ານມະນຸດລະຫວ່າງ
ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນລະດັບແຂວງ ແລະເມືອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດນີ້ ລັດຖະບານໄດ້
ສົ່ງເສີມການປຸກລະດົມຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ເຂດອຳນາດສານຢູ່ຂັ້ນຕໍ່າກວ່າລະດັບຊາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າ
ມະນຸດຂອງຕົນເອງໄດ້. ໃນການປະຕິບັດແຜນງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ,
ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຮ່ວມກັນ
ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງ
ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະອົງການຊາວໜຸ່ມຢູ່ທົ່ວປະເທດ
ລວມທັງໝົດ 1,080 ຄົນ.ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ 352 ຄົນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ
ດ້ານການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຊຶ່ງລວມທັງການຄ້າມະນຸດ. ທາງກະຊວງ
ສຶກສາທິການແລະກິລາ ກໍໄດ້ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບຈັດການຝຶກອົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ
ການສຶກສາແລະກິລາ 3,910 ຄົນ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນຕອນທີ 3 ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ
ໃນລາຍງານປະຈຳປີ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ ຂອງກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ. ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງຕອນທີ 4 ໄດ້ໃນແລງ ວັນສຸກ ທີ 19 ກໍລະກົດ
ຈະມາເຖິງນີ້.
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