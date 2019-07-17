ໂດຍການເອົາຊະນະຕົວແທນຂອງກອງທັບ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານ
ມາ, ບັນດາພັກສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຂອງ ໄທ ອາດໄດ້ສ້າງລັດຖະບານຊຸດຕໍ່
ໄປຂອງປະເທດຂຶ້ນມາແລ້ວຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລັດຖະທຳມະນູນໃໝ່ທີ່ກອງທັບໄດ້
ຮ່າງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຍຶດອຳນາດໃນປີ 2014.
ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນ ໂອຊາ ໄດ້ຖືກເລືອກ
ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະໄໝທີສອງອີກ ຍ້ອນສະພາສູງທີ່ຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງທັງໝົດໂຍດລັດຖະບານທະຫານ ແລະ ໄດ້ຮັບອຳນາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ
ລັດຖະທຳມະນູນໃໝ່ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກເລືອກເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງສຳລັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ບັນດາພັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ຕ້ອນນີ້ໄດ້ຕົກໄປເປັນຝ່າຍຄ້ານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ທະນາທອນ ຈຶ່ງຣຸ້ງເຣືອງກິດ ຜູ້ນຳພັກອະນາຄົດໃໝ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳ
ລັງເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ນີ້. ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ,
ມັນກໍຈະບໍ່ມີການຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປະເທດນີ້.”
ພັກອະນາຄົດໃໝ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢ່າງແຂງແກັ່ນໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນອັນດັບສາມ
ເມື່ອວັນທີ 24 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ້ເວທີທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ ປຣະຢຸດ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບ 6 ພັກອື່ນໆທີ່ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນ ທີ່ຫວັງຈະຊ່ວຍກັນຍາດ
ເອົາບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາຕ່ຳ ໃຫ້ພຽງພໍ ສຳລັບສຽງສ່ວນ ຫຼາຍ. ແຕ່ການໃຊ້ສູດບາງຢ່າງ
ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບ່ອນນັ່ງ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ
ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານທະຫານນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້
ຮັບບ່ອນນັ່ງພຽງພໍ. ຍ້ອນລັດຖະທຳມະນູນໃໝ່, ສະພາສູງຍັງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າບັນດາ
ພັກ “ແນວໜ້າປະຊາທິປະໄຕ” ຈະຂາດຄະສຽງສ່ວນຫຼາຍ ປະສົມກັນໃນສະພາສູງ
ແລະ ສະພາຕ່ຳ ເພື່ອສັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງທ່ານ ປຣະຢຸດ.
ໃນການສຳພາດຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັກຂອງທ່ານໃນ ບາງກອກ ນັ້ນ, ທ່ານ ທະນາ
ທອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດຖະບານທະຫານ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ຂະບວນການ ທີ່ຈະສໍ້ໂກງສະພາສູງ, ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ອົງການ
ອື່ນໆຂອງລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກຸ່ມອິດທິພົນໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຜູ້ນິຍົມກະສັດ,
ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທະຫານ.
ພັກຝ່າຍຄ້ານມີຄວາມມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າໄປສັບປ່ຽນການປົກຄອງ, ແຕ່ເມື່ອຮູ້ເຖິງຂີດ
ຈຳກັດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ທ່ານ ທະນາທອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາພັກການເມືອງທັງຫຼາຍ
ແມ່ນກຳລັງເພັງເລັງໃສ່ການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນສອງຂໍ້, ໃນເວລານີ້ ຄື ຂໍ້ທີ 272
ແລະ 279.
ຂໍ້ທຳອິດຈະໃຫ້ສະພາສູງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ມີອຳນາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບ ສະພາຕ່ຳ
ໃນການລົງຄະແນນສຽງເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຂໍ້ທີສອງແມ່ນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຖືກ
ໂຈມຕີຈາກຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ປຣະຢຸດ ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີນຶ່ງ
ຫຼື ຈາກລັດຖະບານທີ່ກອງທັບໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານຄື ຄະນະ
ຮັກສາຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ.