ອາ​ຫານ​ເຫຼືອ. ນັ້ນ​ແມ່ນເອົາ​ໄວ້ເປັນ​ອາ​ຫານ​ແລງມື້​ນີ້. ຢູ່ໃນ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນນັ້ນ ຄໍ​າ​ເວົ້ານີ້

​ບໍ່ໄດ້​ໃຊ້ກັບ​ພຽງ​ແຕ່ພວກ​ທີ່​ເຮັດ​ອາ​ຫານ​ຢູ່​ໃນເຮືອນຫຼາຍເກີນ​ໄປເທົ່າ​ນັ້ນ. ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້

ຮ້ານ​ອາ​ຫານນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່​ເລີ້ມ​ຂາຍ​ອາ​ຫານ​ເຫຼືອໃຫ້​ແກ່ພວກ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ

​ເມືອງໃນ​ລາ​ຄາ​ຖືກ. ມັນ​ເປັນ​ການດີ​ຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດ, ​ດີຕໍ່​ພວ​ກບໍ​ລິ​ໂພກ ແລະ​ດີສຳ​ລັບ

ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມອີກ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ Kevin Enochs ມີລາຍ ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ

​ເລື້ອງນີ້ ​ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນຈະ​ນຳລາຍລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນາງ Annekathrin Fiesinger ເອົາ​ມື​ເຂ່ຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ລາວ​ຂຶ້ນ​ລົງ​ເພື່ອຊອກ​ຫາ​

ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບອາ​ຫານ​ຄ່ຳ.

ມີທາງ​ເລືອກ​ຫຼາຍທາງຢູ່ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ຂອງ​ລາວ. ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ຕ້ອງ​ເຮັດກໍມີ​ແຕ່​ຊອກ​

ຫາ​ອາ​ຫານ​ທີ່ລາວ​ຢາກ​ກິນ.



ແລະ​ຈາກນັ້ນ ກໍ​ໄປ​ຮັບເອົາມັນຕອນລາວ​ກັບ​ບ້ານ.

ນາງ Annekathrin Fiesinger ຜູ້​ໃຊ້ແອັ​ປອາ​ຫານ ຫຼື Food App ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ

ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ວ່າ“ສິ່ງທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງຕົ້ນ​ຕໍ ​ກໍ​ຄືການຕ້ານກັບ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​

ແວ​ດລ້ອມ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕ້ານຢູ່ໃນ​ຫຼາຍໆວິທີ ແລະ​ວິ​ທີນີ້

​ແມ່ນວິ​ທີ​ທີ່​ງ່າຍ​ທີ່​ສຸດທີ່ເຮັດໄດ້ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ. ມັນ​ເປັນ​ເຮັດ​ໄດ້ງ່າຍທີ່​ສຸດ​ເລີຍ ຄື​ວ່າ​

ເຈົ້າ​ດາວໂລດ​ແອັ​ປ ແລະ​ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ​ຊອກເບິ່ງວ່າ ​ມີບ່ອນ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຂ້ອຍ​ສາ​ມາດ ໄປເອົາອັນ​ໃດ​ອັນ​ນຶ່ງໄດ້ຕອນ​ກັບ​ບ້ານ.”

​ບໍ່​ແມ່ນ​ແຕ່​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ເລີ້ມ​ເຮັດແນວ​ນີ້.

​ແວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງແອັ​ປ Too Good to Go ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກຊື້ອາ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສາ​ມາດເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ຕະ​ຫຼາດໄດ້ ເພື່ອ​ໄປ​ເອົາ​ອາ​ຫານທີ່ຮອດວັນກຳ​ນົດຂາຍ ຫລື "sell by" ຖ້າບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນມັນ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກໂຍນ​ຖິ້ມ.

ນາງ Franziska Lienert ຈາກບໍ​ລິ​ສັດ​ເຮັດແອັ​ປ "Too Good To Go" ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ວ່າ “ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄືມີແຕ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາຂອງ​ມັນ​ເທົ່າ​ກັບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ​ລາ​ຄາ​ທຳ​ອິດ. ພາບ​ຢູ່​ໃນໂປ​ຣໄຟ​ລ໌ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈຳ​ນວນ​ລາຍ​ການ​ອາ​ຫານແບບ​ຄາດ​ຄະ​ເນທີ່​ພວກ​ລູກ​ຄ້າຄາດ​ຫວັງວ່າຈະ​ໄດ້​ຮັບ, ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ອາ​ຫານ, ມີອາ​ຫານສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຢູ່ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ​ແລະ​ຕອນ​ໃດ​ຄົນສາ​ມາດ​ໄປ​ຮັບ​ເອົາອາ​ຫານນັ້ນ​ໄດ້, ຊຶ່ງຈະ​ຕ້ອງແມ່ນ ຕອນກ່ອນປິດຮ້ານ​ສະ​ເໝີ.”

ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຂອງ​ແ​ອັ​ປ​ນີ້ ແມ່ນງ່າຍ​ໆ…ຄື​ວ່າ ບໍ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ອາ​ຫານ​ເສຍ​ຖີ້ມ​ໄປ​ລ້າ​ໆ.

ທ່ານ​ນາງ Julia Kloeckner ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ການ​ກະ​ເສດ​ແລະການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ ກ່າວ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນວ່າ “ມັນ​ມີອາ​ຫານປະ​ມານ 11 ລ້ານ​ໂຕນ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໂຍນ​ຖິ້ມ. ​ມັນເປັນປະລິ​ມານ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນ​ລົດ​ບັນ​ທຸກເພື່ອ​ຂົນ​ສົ່ງ. ໃຫ້​ຄິດ​ເບິ່ງພຽງ​ແຕ່ເທົ່າ​ນັ້ນກໍ​ພໍ. ແລະ​ຈຳ​ນວນ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເສຍ​ທີ່​ຖິ້ມ​ໄປນັ້ນກໍ​ຄືກັນ​ກັບການຍຸ​ຕິ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ຄາບອນດ​າຍອອກ​ໄຊດ໌ ​ອອກ 6 ລ້ານ​ໂຕນໄປສູ່​ອາ​ກາດ ຊຶ່ງ​ປັນ​ຈຳ​ນວນທີ່​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ເລີຍ. ຈະ​ເວົ້າ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຢູ່​ໃນ​ອາ​ຫານທັງ​ຫລາຍທັງ​ປວງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ໂຍນ​ມັນ​ຖິ້ມ​ໄປ ​ມັນ​ກໍຈະ​ເປັນສິ່ງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ເປັນການ​ຍາກແທ້ໆ ​ທີ່​ຈະຫາ​ທາງຢືນ​ຢັນໄດ້​ວ່າ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ທາງດ້ານສິນ​ລະ​ທຳ.”

ການ​ປະ​ຢັດ​ອາຫານ ກໍ​ຄື​ປະ​ຢັດ​ພະ​ລັງ​ງານ. ​ມີ​ຂອງ​ເສຍ​ໜ້ອຍ​ລົງທີ່ຕ້ອງດຳ​ເນີນ​ການ ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ເພື່ອ​ປູກ ແລະ​ຂົນສົ່ງ​ອາ​ຫານ​ໃໝ່ນັ້ນ​ກໍ​ໜ້ອຍ​ລົງ.

ທ່ານ​ນາງ Lienert ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ມາ​ຮອດ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຢັດ​ອາ​ຫານ​ໄດ້ 14 ລ້ານ​ໂຕນ ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ນັ້ນແມ່ນ​ເທົ່າ​ກັບ 35 ພັນ​ໂຕນ​ຂອງ​ອາຍ​ຄາ​ບອນ​ດາຍ​ອອກ​ໄຊ​ດ໌.”

ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​ພວກ​ນີ້ ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີຢູ່ໃນ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ເບີ​ຣ໌​ລິນ ເປັນ​ຕົ້ນ.

​ທ່ານ​ນາ​ງກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ນະ​ຄອນເບີ​ຣ໌​ລິນນັ້ນ ແມ່ນງ່າຍ​ຫຼາຍທີ່ຈະຫາ​ອາ​ຫານອັນ​ໃດອັນ​ນຶ່ງ - ມັນ​ມີ​ອາ​ຫານບາງ​ຢ່າງ​ລໍ​ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່ທຸກ​ຊອກ​ທຸກ​ມຸມ.”

ເຈົ້າ​ຂອງ​ແວັບ​ໄຊທ໌ Too Good To Go ເວົ້າວ່າ ແອັ​ປຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຖືກ​ຊາວ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ປະ​ມານ 5 ພັນ​ຄົນດາວ​ໂລດເອົາມັນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ.

​ອັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ​ຫລາຍ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງຈຳ​ນວນຄົນ​ທີ່​ຊື້​ອາ​ຫານໃນ​ລາ​ຄາເທົ່າ​ກັບເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ລາ​ຄາ​ຕົ້ນ.

