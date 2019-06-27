ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຮອງເອົານິຕິກຳສະບັບນຶ່ງທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນທັງສອງພັກ ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ໂດຍໃຫ້ເງິນງົບປະມານເພີ້ມເຕີມຫຼາຍ ກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາແລະຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ໃນການດູແລພວກອົບພະຍົບທີ່ຖືກຂັງໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເດັກນ້ອຍ.
ຜົນການລົງຄະແນນສຽງ 84 ຕໍ່ 8 ສຽງ ມີຂຶ້ນທ້າມກາງການກວດກາການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຢ່າງໃກ້ຊິດຖືກຕໍ່ເວລາໄປອີກ ແລະທ້າມກາງການເຜີຍແຜ່ພາບທີ່ໜ້າສັງເວດ ຕໍ່ການຕາຍຂອງພໍ່ ແລະລູກສາວ ຈາກແອລຊາລວາດໍ ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາຊີວິດໄປສ່ຽງລອຍຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຣິໂອ ກຣານເດ (Rio Grande) ມາຫາສະຫະລັດ.
"ບໍ່ມີຄຳຖາມຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າ ສະພາບການຢູ່ຕາມຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບ ບລິກັນ ຣີເຈີດ ແຊລບີ (Richard Shelby) ຈາກລັດອາລາບາມາ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ" ທີ່ຈະຊັກຊ້າໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການອັນນີ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແພັດທຣິກ ເລຣີ (Patrick Leahy) ຈາກລັດເວີມອນກໍເວົ້າວ່າ "ການບໍ່ກະທຳການຢ່າງໃດເລີຍ ບໍ່ແມ່ນທາງທີ່ເລືອກໄດ້ອີກແລ້ວ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນຫ່ວງໃນການບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະຄອບຄົວທີ່ດີ້ນຮົນຢາກຫາທາງມາຫລົບໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດຫລາຍທີ່ສຸດ.”
ສະພາສູງທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກກັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ຮັບເອົາຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ກໍໄດ້ໃຫ້ງົບປະມານເພີ້ມຂຶ້ນ ແກ່ຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະອົງການອື່ນໆ ຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນກັນ ທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເຖິງຂັ້ນທີ່ ວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຈຳນວນຄົນທີ່ມາເຖິງຊາຍແດນຫລາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນຕໍ່ເດືອນ, ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດທີ່ມີມາໄດ້ນານກວ່າ 1 ທົດສະວັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຂອງສະພາສູງແມ່ນມີການວາງລະບຽບການໃນການດູແລເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຂັງໜ້ອຍກວ່າ. ບໍ່ຄືກັນກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຂອງສະພາຕ່ຳ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຂອງສະພາສູງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ທຶນແກ່ທຳນຽບຫ້າແຈ 145 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ຊາຍແດນ.
ເພື່ອຈະໄປຮອດໂຕະຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນເຊັນໄດ້ນັ້ນ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຂອງສະພາສູງນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປຜ່ານສະພາຕ່ຳເສຍກ່ອນ. ແຕ່ວ່າ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫລາຍ ໃນສະພາສູງຕໍ່ານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ ພວກເພິ່ນຢາກຈະປ່ຽນແປງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນັ້ນ ແລະມີແຜນທີ່ຈະນຳສະເໜີການປ່ຽນແປງນັ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຈະມີການຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ທີ່ມີສອງພັກຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະຫາທາງໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ສາມາດຮັບຜ່ານໂດຍທັງສອງສະພາ ໄດ້. ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກະທຳການແບບຮີບເຮັ່ງແມ່ນທະວີຂຶ້ນ ເພາະວ່າລັດຖະສະພາ ຈະໄດ້ພັກການໃນອາທິດໜ້ານີ້ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປະກາດເອກະລາດຂອງອາເມຣິກາ.