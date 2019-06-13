ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດພາກັນສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈອອກມາ ພາຍຫລັງທີ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເລື້ອງຮັບເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງ ຈາກມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດ ແລະເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນການແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນລະບົບການເມືອງ ຂອງສະຫະລັດແຕ່ຢ່າງໃດ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານອາດຈະຢາກຟັງ. ການຟັງບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຜິດອັນໃດເລີຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ABC ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຖ້າຫາກມີໃຜຄົນນຶ່ງ ໂທມາຈາກປະເທດນຶ່ງ ເຊັ່ນວ່າ ນໍເວ ທີ່ເວົ້າວ່າ 'ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ.' ໂອະ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຕົນກໍຢາກຈະໄດ້ຍິນຂໍ້ມູນນັ້ນ."
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ມີການແຊກແຊງຄືແນວນັ້ນ ບໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານທຣຳຕອບວ່າ "ມັນບໍ່ແມ່ນການແຊກແຊງເລີຍ" ແລະວ່າ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງຫລາຍ "ລ້ວນແຕ່ພາກັນເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໝົດ."
ທ່ານທຣຳເວົ້າອີກວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ພາກັນເຮັດ, ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນຢູ່ແລ້ວ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄບຣອັນ ຊຈາດຊ໌ (Brian Schatz) ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານທຣຳ ໂດຍເອີ້ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮັບເອົາຂໍ້ມູນເຊັ່ນນັ້ນວ່າ "ເປັນເລື້ອງບ້າບໍ."
ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນບໍ່ແມ່ນທຳນຽມ ຫລືເປັນເລື້ອງປົກກະຕິ ຫລືຖືກກົດໝາຍ ຫລືຖືກຕາມສິນລະທຳແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ທີ່ຈະຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອໃນການ ໂຄສະນາຫາສຽງຈາກລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ. ບໍ່ມີໃຜເຮັດແນວນັ້ນ. ບໍ່ມີໃຜດອກ.”
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຈິມ ແມັກກາເວິນ (Jim McGovern) ເວົ້າວ່າ ການຮັບເອົາຂໍ້ມູນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນປໍລະປັກກັບເຮົາ "ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງປົກກະຕິ" ແລະເວົ້າວ່າ "ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໂທຫາອົງການ FBI."
"ພວກພັກຣີພັບລິກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ຄວນຈະພາກັນອອກປາກອອກສຽງ ຢ່າງດັງໆ ແລະແຮງໆ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບສິ່ງນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຄຣິສ ຄູນສ໌ (Chris Coons). ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາເປັນເລື້ອງຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້, ສຸດເທົ່ານັ້ນ."
ຢູ່ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016 ທີ່ໄດ້ນຳເອົາທ່ານທຮ່ຳຂຶ້ນກຳອຳນາດນັ້ນ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ (Donald Trump Jr.) ໄດ້ພົບກັບທະນາຍຄວາມຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຈະເອົາຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ທ່ານນາງ Hillary Clinton. ຫົວໜ້າອົງການ FBI ທ່ານ Christopher Wray ເວົ້າວ່າ ການພົວພັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄວນໄດ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວຮູ້.
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