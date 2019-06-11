ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຫຼຸດລົງ ມາຢູ່ທີ່ມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 860 ລ້ານໂດລາ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ ບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ປະຈຳກຸ່ມອາຊຽນ ເປີດເຜີຍວ່າ
ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໃນປັດຈະບັນ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າ
ເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງ ແລະເງິນເຟີ້ ປັບຕົວສູງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫຼຸດລົງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອີກດ້ວຍ ເພາະການຂາດດຸນການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຊຳລະ
ລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ.
ໂດຍເມື່ອສົບທົບກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນທົ່ວປະເທດລາວນັບຈາກກາງເດືອນ
ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຍັງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວຫຼຸດລົງ
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນຜົນຜະລິດດ້ານແຮ່ມາດໃນປຮ 2018
ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ ເກີນກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະປັບຕົວເພີ້ມຂຶ້ນພຽງ 0.7
ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ໃນ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2019 ຂະນະທີ່ການນຳເອົາສິນຄ້າ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງເພີ້ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ
ຫຼຸດລົງເຫຼືອ ບໍ່ເຖິງ 860 ລ້ານໂດລາ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ 1.8 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ້ານທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ການເງິນຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າຫຼຸດ
ໜ້ອຍລົງນັບຈາກທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ກໍຄືຫຼຸດລົງຈາກມູນຄ່າທີ່ທຽບໄດ້ກັບ
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນເວລາ 5.3 ເດືອນ ໃນທ້າຍປີ 2016 ເປັນ
4.3 ເດືອນ ໃນເດືອນເມສາ 2018 ແລະບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ
2019 ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ ໜີ້ສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຄິດເປັນສັດ
ສ່ວນທີ່ເກີນກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP)ອີກດ້ວຍ
ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມດີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ: “ກ່ຽວກັບໜີ້ສິນຂອງພວກເຮົາ ກໍເປັນບັນຫາ
ທີ່ແກ່ຍາວມານານ ພໍສົມຄວນເນາະຍ້ອນການຂາດດຸນງົບປະມານ ເຮົາກະແກ່
ຍາວມາຕະຫຼອດ ສະນັ້ນ ກະເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງພວກເຮົາ ກໍຢູ່ໃນລະດັບສູງ
ພໍສົມຄວນຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງ (GDP) ເວົ້າຮວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໜີ້
ກັບຕ່າງປະເທດ ກະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລັດຖະບານ
ລາວເຮົາກໍມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການແກ້ໄຂ ຊຳລະໜີ້ ຕາມກຳນົດເວລາ.”
ທ່ານສົມດີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ໃນປີ 2019 ນີ້ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ
ຈະປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການບໍລິຫານ ໃຫ້ໄດ້ 20 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018
ດ້ວຍການຍຸຕິການໃຊ້ຈ່າຍຟຸ້ມເຟືອຍ ໃນໜ່ວຍງານລັດ ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຫ້ອງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ປີ້ຍົນ ແລະການ
ຈັດງານລ້ຽງຕ່າງໆນັ້ນ.
ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານ ດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວ ບອກວ່າ
ລັດຖະບານລາວ ຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການເປັນໜີ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ໂດຍມີສາເຫດ
ມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳມາໃຊ້ເພື່ອການ
ດຸ່ນດ່ຽງ ດ້ານລາຍຈ່າຍ ທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍປີ 2018 ໜີ້ສິນຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າຮວມຫຼາຍກວ່າ 12,104 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 65.3
ເປີເຊັນ ຂອງ (GDP)ແລະຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານໂດລາ
ຫຼືຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນ ທ່ານສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາ
ເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານລາວ ຂາດດຸນງົບປະມານໃນ
ປີ 2018 ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ ເຖິງ 4.9 ເປີເຊັນ ຂອງ (GDP) ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ
ໃນປີ 2019 ຖ້າຫາກລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບແລະຄຸມລາຍຈ່າຍ ບໍ່ໄດ້ຕາມ
ແຜນການ ກໍຄືຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ 26,000 ຕື້ກີບ ແລະຄຸມລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ບໍ່ເກີນ
32,000 ຕື້ກີບ ໂດຍໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 24
ເປີເຊັນ ແລະ19.9 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ຕາມລຳດັບ.
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