ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ຮ່ວມສະຫຼອງ ວັນຊາດ ອາເມຣິກັນ ຄົບຮອບ 242 ປີ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາຣົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້
ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບບັນດາອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ມາສະເໜີທ່ານ ເນື່ອງ
ໃນວັນສະຫຼອງບຸນວັນຊາດຄົບຮອບ 242 ປີ ໃນວັນ ທີ 4 ກໍລະກົດ 2018 ມື້ວານນີ້. ເຮົາ
ໄດ້ຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄວາມໝາຍ ຂອງການເປັນສັນຊາດອາເມຣິກາ ແລະການສະຫຼອງບຸນວັນຊາດດັ່ງກ່າວວ່່າ ປະຊາກອນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມຮູ້
ສຶກຢ່າງໃດ. ເຊີນທ່ານ ພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ເລີຍ.
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ວານນີ້ແມ່ນວັນພຸດ ທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2018 ວັນ
ຊາດສະຫະລັດຂອງອາເມຣິກັນ ຄົບຮອບ 242 ປີ. ເນື່ອງຈາກວ່າວັນພັກແຫ່ງຊາດປີນີ້
ຕົກຖືກວັນພຸດກາງອາທິດ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍໃນການທີ່ຈະເອົາວັນພັກຕໍ່ໃສ່ກັບວັນເສົາ ແລະອາທິດເພື່ອຈະຖືໂອກາດເດີນ ທາງໄກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍດີ ອາເມຣິກາກໍໄດ້ ປະກາດເປັນ ເອກະລາດຈາກ ພະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ໃນ
ປີ 1776 ທ່ານ ໂທມັສ ແຈຟເຟິສັນ ປະທານາທິບໍດີຄົນທີສາມຂອງ ສະຫະລັດ ເປັນບຸກ
ຄົນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຮ່າງລັດ ຖະທໍາມະນູນ ຂອງປະເທດໃໝ່ນີ້ຂື້ນມາ ອັນເປັນໝາກ
ຫົວໃຈຂອງ ວັນເອກະລາດດັ່ງກ່າວນີ້. ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບເອກະລາດມາຢ່າງສົມບູນນັ້ນ
ບັນດາ 13 ອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ເອົາອິດສະລະພາບ ມາຈາກອໍານາດຫົວ
ເມືອງຂື້ນຂອງຕົນຢ່າງໜັກ ຫລັງຈາກນັ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ບຸກບືນຜ່ານຜ່າ ອຸປະສັກ
ຕ່າງໆນາໆ ໃນການສ້າງຕັ້ງປະເທດຊາດນຶ່ງດຽວຂື້ນມາ ກ່ອນຈະໄດ້ມາເປັນປະເທດ
ມະຫາອໍານາດໃນທຸກວັນນີ້.
ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ເປັນຊົນຊາດທີ່ ຮັກຫອມເສລີພາບ ຄວາມສະເໝີພາບ ປະຊາທິ
ປະໄຕ ນັບຖືສິດທິມະນຸດ ອັນເປັນຄ່ານິຍົມ ທີ່ພາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ເອົາເອກກະລາດຈາກ
ອັງກິດ ເພື່ອສະຖາປະນາປະເທດນຶ່ງຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເປັນການປົກຄອງຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍ
ປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາຊົນ ແລະໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ເກີດມາ ມີສິດເທົ່າທ່ຽມກັນ. ໃນວັນ
ສະຫລອງບຸນວັນຊາດສະຫະລັດ 242 ປີນີ້ ປະຊາກອນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ທົ່ວ
ປະເທດ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບປະຊາກອນສະຫະລັດ ຄົນອື່ນໆ ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນສະ
ຫລອງຢ່າງມະໂຫລານ ພາກັນຢຸດພັກຜ່ອນຈາກການເຮັດວຽກ ບ້ານເຮືອນ ສະຖານທີສຳຄັນຕ່າງໆຖືກຕົກແຕ່ງປັກທຸງຊາດໃສ່ຢ່າງງົດງາມ ມີການກິນປິກນິກ ແລະເບິ່ງການ
ເດີນສວນສະໜາມ ໃນຕອນຄໍ່າມີການຈູດໝາກກະໂພກ ແລະບັ້ງໄຟດອກ ຢ່າງນອງ
ນັນໄປທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ. ນັບແຕ່ປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ວັດລາວພຸດທະວົງ ເມືອງແຄັດ
ແລັດລັດເວີຈີເນຍ ຫ່າງຈາກນະຄອນ ຫລວງວໍຊິງຕັນ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງ ໃຕ້
ປະມານ 30 ກວ່າໄມລມີການເປີດຕະຫລາດນັດ ການສະແດງຄອນເຊີດ ແລະກິດຈະ
ການຫຼາຍໆຢ່າງໃນໂອກາດສະຫຼອງວັນຊາດອາເມຣິກາຊຶ່ງ ດຣ. ພະມະ ຫາຈັນດາ
ພອນ ຈັກກະວາໂລ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ນາງຄາຕຣີນາ ກອງສະມິດ ອາຍຸ 15 ປີ ເກີດຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປັນເດັກຍິງທີ່ໜ້າ
ຮັກ ແລະໜ້າສັນລະເສີນ ນາງເປັນລູກສາວຂອງທ່ານແຄວິນ ແລະຍານາງມະນີໄລ
ກອງສະມິດ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງແວງກູເບີ ລັດວໍຊິງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ
ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ຄາຕຣີນາ ຮຽນໜັງສືເກັ່ງ ຕຽມເຂົ້າມັດທະຍົມພາກຕົ້ນໃນປີໜ້ານີ້.
ຄາຕຣີນາ ມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເປັນຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດ ນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມໝາຍ
ຂອງການສະຫຼອງວັນຊາດອາເມຣິກາດັ່ງນີ້:
ບັດນີ້ເຮົາຈະພາທ່ານຟັງການໂອ້ລົມກັບທ່ານບຸນຫົງ ກົມມະລາດ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງ
ຄົມສົງເຄາະ ແລະໄດ້ອອກບໍານານແລ້ວ. ທ່ານແມ່ນບຸກຄົນສຳຄັນຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳພາ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອົບພະຍົບລາວ ແລະເຊື້ອຊາດອື່ນໆຢູ່ທີ່ເມືອງແຊນດີເອໂກ
ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ທ່ານຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ເປັນອາເມຣິກັນເຊື້ອຊາດ
ລາວ ທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງກ່ຽວກັບການສະຫຼອງວັນຊາດອາເມຣິກາສູ່ຟັງດັ່ງນີ້.
ປະເພນີການສະຫຼອງບຸນວັນຊາດອາເມຣິກັນ ກໍມີການເດີນສວນສະໜາມຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆ ມີການປິກນິກ ຊຸມແຊວກັນຢູ່ຕາມສວນສາທາລະນະ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ
ພາກັນປັກທຸງຊາດ ແລະພໍຕາວັນຕົກດິນຄ້າຍຄໍ່າມາ ກໍມີການຈູດບັ້ງໄຟດອກ ແລະ
ໝາກກະໂພກດັງກ້ອງໄປທົ່ວຂົງເຂດ ແລະມ້ວນທ້າຍພີທີ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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