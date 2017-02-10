ຜູ້ຄັດຄ້ານ ປະກັນໄພໂອບາມາແຄ ຖືກຮັບຮອງ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າ ສາທາລະນະສຸກ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 52 ຕໍ່ 47 ອະນຸມັດ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງ ກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Tom Price ເປັນຫົວໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະສັງ ຄົມສົງເຄາະ ຫລື HHS.
ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທີ່ ດຳເນີນມາຈົນກາຍທ່ຽງຄືນ.
ທ່ານ Price ເປັນສະມາຊິກສະພາຕໍ່າທີ່ມີປະສົບພະການຈາກລັດ Georgia ແລະນາຍແພດຜ່າຕັດກະດູກ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກທີ່ ຮູ້ກັນໃນຊື່ Obamacare.
ໃນນາມຫົວໜ້າຄົນໃໝ່ຂອງກະຊວງ HHS ທ່ານ Price ຈະເປັນຜູ້ນຳພາການປຸກລະດົມທັບມ້າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອາເມ ຣິກັນ 20 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບ ປະກັນໄພສຸຂະພາບນັ້ນ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກຮີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ແນວອື່ນແທນປະ ກັນໄພ Obamacare ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຕົກລົງກັນໄດ້ເທື່ອ.
ທ່ານ Price ຜູ້ຖືກສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄົນຫລ້າສຸດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໃນຄະນະບໍລິຫານຂອງທ່ານ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄຳຖາມ ທີຫຍຸ້ງຍາກຈຳນວນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບວ່າ ໃນນາມທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ຄະນະກຳມະການງົບປະມານສະພາຕໍ່ານັ້ນ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານສ້າງຜົນກຳໄລໃຫ້ແກ່ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນຫລືບໍ່. ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ມີຫລັກຖານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Pice ລອດພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາໃນການ ປະພຶດທີ່ບໍ່ມີສິນທຳ.
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