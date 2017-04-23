ເກົາຫຼີເໜືອ ຄຸມຂັງ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຄົນທີສາມ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຈັບກຸມ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນອີກຄົນນຶ່ງ.
ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເກົາຫຼີຄົນນີ້ ຖືກຈັບໃນວັນສຸກຜ່ານມາທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ
ໃນນະຄອນພຽງຢາງໃນຂະນະທີ່ລາວພວມກະກຽມຈະອອກເດີນທາງຈາກເກົາຫຼີເໜືອ
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຢອນຮັບ.
ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ທີ່ລະບຸແຕ່ນາມສະກຸນວ່າ ກຶມ ນັ້ນ ໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຊ່ວຍບັນເທົາທຸກ ຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ມາໄດ້ປະມານນຶ່ງເດືອນແລ້ວ.
ເຫດຜົນທີ່ລາວຖືກຈັບກຸມ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອໃນເວລານີ້.
ການຈັບກຸມຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນເກົາຫລີ
ເໜືອເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 3 ຄົນ.
ຜ່ານມາ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຈັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຕໍ່ລອງໃນການເຈ
ລະຈາກັບວໍຊິງຕັນ.
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