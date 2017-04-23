ກຳປັ່ນ ຍີປຸ່ນ 2 ລຳ ເຂົ້າສົມທົບ ກຸ່ມກຳປັ່ນ ສຫລ ທີ່ພວມເດີນທາງ ໄປແຫຼມເກົາຫຼີ

ກຸ່ມໂຈມຕີທີ່ນຳໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນສະຫະລັດທີ່ກຳລັງແລ່ນມຸ່ງໜ້າໄປຍັງແຫຼມເກົາຫລີນັ້ນ ມີເຮືອພິຄາດ 2 ລຳຂອງຍີ່ປຸ່ນແລ່ນເຂົ້າມາສົມທົບ.
ກຳປັ່ນ ຂອງປະເທດທັງສອງ ເລີ້ມເຂົ້າຮ່ວມ ການຊ້ອມລົບ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນບໍລິ
ເວນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ.
ກຸ່ມໂຈມຕີທີ່ນຳໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Carl Vinson ເຊິ່ງຮວມທັງກຳປັ່ນ
ລົບ ແລະເຮືອພິຄາດ ຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ປ່ຽນທິດທາງ ໃນຂະນະທີ່
ພວມເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍໂດຍປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫລມເກົາຫຼີ ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ຍ້ອນການທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວ
ເຄລຍຂອງພຽງຢາງ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອໃນເວລານີ້ ວ່າເຮືອພິຄາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຈະແລ່ນໄປກັບກຸ່ມ
ກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນ “ຕາມປົກກະ
ຕິ” ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອປັບປຸງສະມັດຖະພາບໃນການປະຕິບັດການຮ່ວມກັນທາງທະເລ ຕະ
ຫຼອດທັງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການຮ່ວມມີຄວາມຄ່ອງແຄ່ວເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ສາມາດໂຈມຕີ ສະຫະລັດໄດ້
ດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຕິດອາວຸດນິວເຄລຍແລະເວົ້າວ່າ ທຸກທາງເລືອກແມ່ນຈະສາມາດ
ນຳໃຊ້ໄດ້ ຮວມທັງການໂຈມຕີທາງທະຫານ.
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