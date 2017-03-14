ມີຢ່າງນ້ອຍ 60 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Ethiopia

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ຈຳນວນຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ຢູ່ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງໃນ
ນະຄອນຫຼວງຂອງ Ethiopia ນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນແລ້ວ.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ Ethiopia ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 62
ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນໄພພິບັດ ໃນເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່
ທ່ານ Deriba Kuma ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ Addis Ababa ເວົ້າວ່າ ມີຈຳນວນຜູ້ຕາຍ
ເຖິງ 65 ຄົນ ຮວມທັງ ພວກຜູ້ຊາຍ 20 ຄົນ ແລະພວກແມ່ຍິງ 45 ຄົນ.
ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອ Koshe ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຖິ້ມຂີ່ເຫຍື່ອຫຼັກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີແຕ່ຕູບເຮັດດ້ວຍຂີ້ຕົມແລະໄມ້. ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພາກັນຊອກຫາສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດຂາຍ
ໄດ້ ເຊັ່ນເສດໂລຫະທີ່ີນຳມາໝູນວຽນໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.
ພວກຜູ້ຢູ່ອາໄສກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍສິບຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກທີ່ກອງ
ຂີ້ເຫຍື່ອ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນເນື້ອທີ່ 30 ເຮັກຕາ ໄດ້ເຈື່ອນລົງມາ ໂດຍບໍ່ມີ ການເຕືອນ
ລ່ວງໜ້າໃດໆ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
“ເຫດຮ້າຍຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລະບຸໄດ້ວ່າຈຳນວນ
ຜູ້ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະລອດຊີວິດ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມ າບອກກັບ
ນັກຂ່າວຂອງ VOA ໃນລາຍການ Horn of ອາຟຣິກາທີ່ນະຄອນ Addis Ababa.
ໂຄສົກຂອງນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບ່ອນຢູ່ 49 ຫຼັງ ໄດ້ຖືກທຳລາຍ ໃນເຂດດິນ
ເຈື່ອນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງພະຍາບານກ່າວວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ
ພະຍາບານ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ໄດ້ໃຊ້ລົດຍົກ ຍົກເອົາຂີ້ເຫຍື່ອອອກ ເພື່ອ
ຊອກ ຄົ້ນຫາພວກທີ່ອາດລອດຊີວິດມາໄດ້. ພວກອາສາສະໝັກພາກັນຂຸດຄົ້ນກອງ
ຂີ້ເຫຍື່ອດ້ວຍມືເປົ່າ.
ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນ ຢູ່ທີ່ກອງຂີ້
ເຫຍື່ອດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ໂຮງງານ biogas ທີ່ກຳລັງທຳການກໍ່ສ້າງ
ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ.
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