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ການ​ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຢູ່​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 10 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ ມີ​ຄວາມຢ້າ​ນ ກົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ຄົນ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້ຢູ່​ຂ້າງ​ຖະ​ໜົນຢູ່ນອກ​ເມືອງ Johannesburg, ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ, 2019

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ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຕ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ, ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ 10 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ກວ່ານັ້ນ, ສ້າງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ, ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດບໍ່ສະ​ດວກ ແລະ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ, ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຫລາຍ​ຄົນ.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຜ່ານ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ ຊິ​ຣິ​ລ ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ (Cyril Ramaphosa) ໄດ້​ປະ​ນາມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້, ທີ່​ຖືກ​ຍຸ​ຍົງ​ໂດຍ​ພວກ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຊາວ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາໃຕ້ ແລະ ​ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ໃຫ້​ຂໍ້ອ້າງວ່າ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ໄດ້​ຍາດເອົາ​ໂອ​ກາດທີ່​ຈະ​ໄດ້ນ​ໄດ້​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຈາກ​ພວກທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດນັ້ນ​ໄປ. ມີ​ຫລາຍບຸກ​ຄົນ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ, ບ້ານ​ເຮືອນ, ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດຖືກ​ປຸ້ນ​ສະ​ດົມ ຫລື​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ.

"ບໍ່​ວ່າ​ຈະມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ເຄືອງ ແລະ​ໃຈ​ຮ້າຍ ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈຫລາຍ​ປານ​ໃດ ກໍ​ຕາມ ມັນ​ບໍ່ສາ​ມາດໃຊ້​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ​ໃຫ້ແກ່ການກະ​ທຳທີ່​ເປັນ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ຜານ ແລະ​ກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ໄດ້" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ບໍ່ເຫດ​ຜົນໃດໝົດທີ່​ຈະເອົາ​ມາ​ໃຊ້​ເພື່ອແກ້​ຕົວ​ໃຫ້ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ບ້ານ​ເຮືອນ ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໄດ້, ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດທັງ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຂໍ້ແກ້​ຕົວໃຫ້ແກ່​ການ​ຢ້ານ​ກົວ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫລື ການບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຄົນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຕົນໄດ້​ເລີຍ ບໍ່​ວ່າ​ຈະແມ່ນ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ.”

​ທ່ານ ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ (Ramaphosa) ເວົ້າ​ວ່າ ສອງ​ຄົນ​ທີ່ນອນ​ຢູ່ໃນ 10 ຄົນ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດນັ້ນ ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ແຕ່​ວ່າ ທ່ານກໍ​ຈະ​ບໍ່ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້ຮູ້​ວ່າ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າມາ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ໃດ. ທ່ານ​ຍັງ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ 423 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງກາວ​ຕັງ (Gauteng) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນທີ​ທັງ ນະ​ຄອນໂຈ​ແຮນ​ເນ​ສ​ເບີກ (Johannesburg) ແລະ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງປ​ຣີ​ໂຕ​ເລຍ (Pretoria) ຕັ້ງ​ຢູ່.

ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້​ຖົດ​ຖອຍ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຂອງ​ຕຳ​ຫລວດ​ໃນ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ.

ແຕ່​ວ່າ ສາທາ​ລະ​ນະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕຄອງ​ໂກນັ້ນ, ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້​ທັບ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ກົງ​ສູນ​ ​ຂອງປະ​ເທດອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ແລະ​ລັກ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ໃນ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ ເມືອງລູ​ບຳ​ບ​າ​ຊີ (Lubumbashi) ແລະ​ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງກິນ​ຊາ​ຊາ (Kinshasa), ​ອີງ​ຕາ​ມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ AFP ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ.

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