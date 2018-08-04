ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຫາກໍຖືກເລືອກໃໝ່ ຂອງປະເທດຊິມເບບເວ ທ່ານເອັມເມີຣສັນ ເອັມ
ນັງກາວາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະເທດສາມັກຄີກັນ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຖືກ ປະກາດໃຫ້
ເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຢ່າງວຸດວິດ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການ
ເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ເປັນການສໍ້ໂກງ ແລະໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະທ້າທາຍຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງ
ຕໍ່ໄປ.
ທັງ ທ່ານ ເອັມນັງກາວາ ແລະຜູ້ນຳຝ່ານຄ້ານ ທ່ານແນລສັນ ຈຊາມິີຊາ ໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາຣາເຣ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍທັງສອງທ່ານ
ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງເປັນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່
ຜູ້ນຳ ທ່ານໂຣເບີດ ມູກາບີ ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາເປັນເວລາຍາວນານ ໄດ້ຖືກປົດອອກ
ຈາກອໍານາດ.
ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ກ່າວວ່າ ທ່ານເອັມນັງກາວາ ໄດ້ຮັບ 50.8 ເປີເຊັນ ຂອງ
ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ຈຊາມີຊາ ໄດ້ຮັບ 44.3 ເປີເຊັນ. ເພາະວ່າ
ທ່ານເອັມນັງກາວາ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເກີນ 50 ເປີເຊັນຂອງການລົງຄະແນນສຽງ
ທ່ານຈຶ່ງຫລີກລ່ຽງ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດ.
ທ່ານເອັມນັງກາວາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ທີ່ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງຊາວ
ຊິມບັບເວ ທັງໝົດ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານຈຊາມີຊາ ຈະມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ທີ່ຈະໄດ້
ປະຕິບັດ ໃນອະນາຄົດ ຂອງຊິມບັບເວ.
ທ່ານຈຊາມີຊາ ກ່າວວ່າ ພັກຂະບວນການ ເພື່ອປ່ຽນແປງ ໃຫ້ເປັນປະຊາທິປະໄຕ
ຢາກໃຫ້ “ມີການປະກາດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງນີ້.”
ທ່ານ ຈຊາມີຊາ ຍັງໄດ້ປະນາມການສັງຫານຫົກຄົນ ຢູ່ທີ່ ການປະທ້ວງຂອງຝ່າຍຄ້ານ ໃນສັບປະດານີ້ ແລະກ່າວວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສົມຄວນເປັນຜູ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານເມັມນັງກາວາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃຫ້ມີການສືບສວນທີ່ເປັນ ອິດສະຫຼະ
ໃນຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ມີພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ທ່ານຊາຊິສຊາ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ໂກດແຄ້ນຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ ພາກັນແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຕຳຫຼວດຢູ່ນອກຫ້ອງການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການໃນວັນພຸດທີ່
ຜ່ານມາ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຕອບໂຕ້ໂດຍແກັສນໍ້າຕາ ແລະປືນນໍ້າ. ທະຫານໄດ້ຖືກຮ້ອງເຂົ້າມາ ແລະ
ພວກເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ທະຫານໄດ້ຕີ ແລະຍິງໃສ່ພວກເດີນຂະບວນ ເຮັດໃຫ້ຫົກ
ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 14 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານມັນກາວາ ກ່າວວ່າຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເປັນທີ່ “ໂຊກບໍ່ດີ.”
ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທົບທວນເບິ່ງຜົນການເລືອກຕັ້ງຂອງຊິມເບບ
ເວ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳການເມືອງ “ສະແດງເຖິງການຮັບເອົາໄຊຊະນະ
ແລະປະລາໄຊຢ່າງພໍໃຈ.” ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະດຳເນີນ
ການທົບທວນຂໍ້ມູນກ່ອນເຮັດ "ການຊັງຊາສຳເລັດການເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ