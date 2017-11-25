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ສານ ຊິມບັບເວ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າຍຶດ ອຳນາດ ຂອງທະຫານ ບໍ່ແມ່ນ ລັດຖະປະຫານ

ນາຍພົນຄອນສະຕາຕິໂນ ຈີເວັງກາ ຢີ້ມຫົວລະຫວ່າງພິທີ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເມືອງຮາແຣເຣ ປະເທດຊິມບັບເວ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງຊິ​ມບັບ​ເວ​ໄດ້​ຕັດສິນໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການເຂົ້າຍຶດ​ອຳນາດ​ຂອງ
ພວກ​ທະຫານ​ທີ່​ນຳໄປ​ສູ່​ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງທ່ານ​ໂຣ​ເບີ​ດ ມູກາ​ເບແມ່ນຖືກ ຕ້ອງ​ຕາມ
​ກົດໝາຍ ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ຕັດສິນທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນເມື່ອ​ກອງທັບ ​ຢືນຢັດວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
​ຂອງ​ຕົນ ​ບໍ່​ໄດ້​ນຳໄປສູ່​ການ​ເຮັດ​ລັດຖະປະຫານ.

ສານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ກອງທັບ​ໄດ້ດຳເນີນການ ເພື່ອ​ຢຸດ​ການເຂົ້າຍຶດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ທ່ານ ມູກາ​ເບ
​ໂດ​ຍພວກ​ທີ່ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄໍ້າປະກັນ​ວ່າ ບໍ່​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກເລືອກ ​ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳແໜ່ງຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ.

ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກຜູ້ນຳ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊິ​ມບັບ​ເວ ໃນຮອບເກືອບ
ສີ່​ທົດ​ສະ​ວັດ ​ໄດ້ສາບານ​ໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ​ໂດຍໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາທີ່ຈະ​ທຳການປະຕິ
​ຮູບທີ່​ສຳຄັນ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍຜ່ອນເບົາ ວິ​ກິດ​ການທາງດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ມີ​ມາ​ດົນນານແລ້ວ.

ປະທານາທິບໍດີ ​ເອັມ​ເມີສັນ ນານກັກ​ວາ ​ໄດ້​ເຂົ້າກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ການ​
ຮຳ​ບາດແຜ​ທີ່​ເຈັບປວດໂດຍ​ການ​ປົກຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການທີ່ມີມາ​ເປັນ​ເວລາ 37 ປີ
ຂອງ​ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມູກາ​ເບ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພາຍ​ໃຕ້​ການກົດ​
ດັນ​ຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ຈາກ​ກອງທັບ ​ແລະ​ພັກລັດຖະບານທີ່ປົກ​ຄອງປະເທດໃນເວລານີ້.

ຢູ່​ໃນ​ຄຳປາໄສເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງນັ້ນ ທ່ານ​ນານ​ກັກ​ວາ ກ່າວ​ວ່່າ ຊິ​ມບັບ​ເວ​ຈະ​ພະ ຍາຍາມ
​ຈ່າຍ​ຄາ​ໜີ້​ສິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຈະ​ຜ່ອນຜັນການນຳເຂົ້າ​ສິນຄ້າ​ ​ແລະ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ຄໍ້າ​ປະ​ກັນໃຫ້ຊາ​ວ​ຊິ​ມບັບ​ເວ ໄດ້​ຮັບ​ເງິ​ນສົດ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ ​ທີ່ໄດ້ຮັບ​ການ​ຮ້ອງເຊຍຈາກປະຊາຊົນຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ຢູ່​ໃນປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່ເງິນຕາ 9 ສະກຸນ ​ກຳລັງ​ໃຊ້​
ກັນ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງໃນການຊື້ຂາຍແຕ່ເປັນ​ບ່ອນທີ່ເງິນ​ສົດ​ຫາຍາ​ກທີ່ສຸດ.

ປະທານາທິບໍດີ ຊິມບັບເວ ທ່ານເອັມເມີສັນ ນານກັກວາ ຫລັງຈາກ ພິທີ່ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ຮາແຣເຣ ປະເທດຊິມບັບເວ.
ປະທານາທິບໍດີ ຊິມບັບເວ ທ່ານເອັມເມີສັນ ນານກັກວາ ຫລັງຈາກ ພິທີ່ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ຮາແຣເຣ ປະເທດຊິມບັບເວ.

ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ພວກ​ຊາວ​ນາ ຜູ້​ທີ່​ດິນ​ດອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​
ຖືກ​ຍຶດເອົາ​ໄປ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງທ່ານ​ມູກາ​ເບ. ຜູ້​ຕິ​ຕຽນ​ທ່ານ​ມູກາ​ເບ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໂຄງການປະຕິ​ຮູບ​ດິນ​ດອນຂອງ​ປະ​ເທດທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່​ໄດ້​ບັງຄັບ​ໃຫ້ພວກ​ຊາວນາຄົນຜິວ​ຂາວ ​ທີ່​ມິ​ປະສົບ​ການນັ້ນ ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ດິນ ດອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ເກີດ​ຄວາມ​ອຶດຢາກ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນອູ່ເຂົ້າ​ອູ່​ນໍ້າຂອງພາກໃຕ້​
ອາ​ຟຣິກາ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນານ​ກັກວາ ຈະ​ຮັບ​ໜ້າທີ່ໃນ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫລືອຂອງ​ສ​ະ​ໄໝການປົກຄອງຂອງ ທ່ານ​ມູ
ກາ​ເບ ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ກາງ​ປີ 2018 ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທາ ນາທິບໍດີ​ຄົນ​
ໃໝ່ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະ​ເປັນ​ແບບ “​ປະຊາທິປະ​ໄຕ.”

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