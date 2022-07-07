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ວັນພະຫັດ, 07 ກໍລະກົດ 2022
ໂລກ

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ ປືນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພ​ັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ມີ​ປະ​ສິ​ດ​ທິ​ພາບ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ

ທະ​ຫານ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເບິ່ງ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງໂຮງ​ຮຽນ​ ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ເມື່ອບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວ​ຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຢູ່ນອກ​ເມືອງ ຄາ​ກີບ. 5 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022.

ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ປືນ​ໃຫຍ່​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້ “ເລີ່ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ມີ​ອະ​ນຸ​ພາບ” ແລະ ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງກອງ​ທັບ ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ ປະ​ຈຳ​ທຸກ​ຄືນ​ ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ຄວາມ​ແມ່ນ​ຢຳ​ຂອງ​ມັນ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເປະ. ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດຫຼາຍ​ສາງ ແລະ ຈຸດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອ​ງ​ພວກ​ບຸກ​ລຸກ ແລະ ສິ່ງນີ້​ໄດ້ຫຼຸດ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ​ຂອງ​ພວກ​ກອງ​ທັບ ຣັດ​ເຊຍ.”

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ຍຶດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ດິນ​ແດນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຄືນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ທຳ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ເອົາ​ພາກ​ພື້ນ ດອນ​ບາ​ສ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ, ເພື່ອ​ພາກ​ພື້ນ ດອນ​ບາ​ສ ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທັງ​ໝົດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ, ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ສ​ລອ​ຟຢານ ແລະ ບາກ​ມຸດ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ພາກ​ພື້ນ ຄາ​ກີບ. ພວກ​ບຸກ​ລຸກບໍ່​ຄວນ​ຄິດ​ວ່າ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ດິນ​ແດນນີ້​ແມ່ນ​ຈະ​ຍາວ​ນານ ແລະ ວ່າ​ຄວາມ​ເໜືອກວ່າ​ໃນ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້​າ​ແມ່ນ​ຖາ​ວອນ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ໄດ້​ບອກປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ ໂດ​ເນັດ​ສ໌, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ດອນ​ບາ​ສ ນັ້ນ, ໃຫ້ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ຢູ່​ເຂດ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ເປີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງກອງ​ທັບ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ທ່ານ ປາວ​ໂລ ຄີ​ຣີ​ເລັນ​ໂກ (Pavlo Kyrylenko) ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສື່ມວ​ນ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ປ່ຽນ​ພາກ​ພື້ນ​ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ທັງ​ໝົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ເຊິ່ງ​ມັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອອກ​ໄປ. ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ.”

ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ແຂວງ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ແຂວງ​ລູ​ຮານ​ສ໌ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ນັ້ນ​ທັງ​ໝົດ​ເລີຍ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ ລູ​ຮານສ໌ ທ່ານ ເຊີ​ຮີ ໄຮ​ໄດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ໜັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ເມືອງ​ລີ​ຊີ​ຈານ​ສ໌. ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ນັ້ນ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ກອງ​ທະ​ຫານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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