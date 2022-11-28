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ວັນຈັນ, 28 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໃໝ່

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເມືອ​ງ ຈາ​ຊິ​ຟ ຢາ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 27 ພະ​ຈິກ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ແລງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ໃນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຄື​ກັບອ​າ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານມາເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວ​າມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ຕໍ່​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ທຸກ​ຄືນ​ຜ່ານ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ນັ້ນ, ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ກອງ​ທັບ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ລັດ​ອື່ນໆ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ກະ​ກຽມ ແລະ ທ່ານ​ໄດ້​ຂອບ​ໃຈ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄຟ​ຟ້າ​ກັບ​ຄືນ​ມາ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃ​ຈ​ວ່າ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕອນນີ້​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່. ພວກ​ເຮົາຮູ້ເລື່ອງນີ້​ຕາມ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ. ແລະ ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ, ບໍ່​ເປັນ​ຈັ່ງ​ໂຊກ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລົງ.”

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຣັ​ດ​ເຊຍ ໄດ້​ແນ​ຕີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຢ່າງ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ, ຕັດການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລະ​ດູ​ໜາວ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ປ​ະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ດ້​ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ອຳ​ນາດ​ມາ​ໃໝ່ໆ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈ​ະ​ເອົາ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນນີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນກອງ​ທັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ການກວດ​ສອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ ກີ​ຢິບ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ ໄມ​ເກິ​ລ ແມັກ​ຄອ​ລ ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ແລະ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເທີ​ເນີ ຈາກ​ລັດ ໂອ​ໄຮ​ໂອ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ລາຍ​ການ This Week ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ABC ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຈາກ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ​ຄື​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ແລະ ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ສຳ​ລັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ບາງ​ຢ່າງ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ພັກ ​ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ.

ທ່ານ ເທີ​ເນີ, ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນັ້ນ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ.”

ທ່ານ ແມັກ​ຄອ​ລ, ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ ຈະ​ເປັນຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຊະ​ນະ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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