ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍອາດຈະພວມກະກຽມ ທຳການໂຈມຕີ ຕໍ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ.
“ການປົດປ່ອຍໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ” ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນກ່າວ ໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານ. ‘ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ກ່ຽວກັບການຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ການວາງລະເບີດຢູ່ໃນດິນແດນ ແລະໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນມີສ່ວນບໍ່ພຽງແຕ່ການກະທຳແບບຊົ່ວຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍທົ່ວໄປນຳ.
ທ່ານເຊເລນສະກີໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. “ເປັນທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆ ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ບໍ່ໄດ້ຖາມເລີຍວາ ແມ່ນໃຜເປັນກາງ ແລະສາມາດໄປເຖິງໃຜແດ່ໃນໂລກນີ້” ຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂ້າມຄືນໂດຍກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຂົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຫລມ ໄຄຣເມຍ ກັບເຂດເຄີຊອນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.
ຂົວຊອງກາ (Chongar) ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດເສັ້ນທາງ ທີ່ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງແຫຼມໄຄຣເມຍ ແລະເຂດອື່ນໆຂອງຢູເຄຣນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຣັດເຊຍ. ຣັດເຊຍໄດ້ຢຶດຄອງແຫຼມໄຄຣເມຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຜະໜວກເອົາເຂດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2014 ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິເສດ ໂດຍປະຊາຄົມລະຫວ່າງປະເທດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ