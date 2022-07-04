ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະຍາດເອົາເຂດແດນກັບຄືນມາ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝ, ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງຂອງທ່ານໄດ້ຖອນອອກຈາກເມືອງ ລີຊີຈານສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຢູເຄຣນ ແຫ່ງສຸດທ້າຍໃນແຂວງ ລູຮານສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ພາກພື້ນ ດອນບາສ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ແລະ ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ຈະຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍອາວຸດໄລຍະໄກ ທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນລະບົບຍິງຈະຫຼວດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າພວກເຮົາປົກປ້ອງຊີວິດທະຫານຂອງພວກເຮົາ, ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ພວກເຮົາຈະສ້າງກຳແພງຂຶ້ນມາຄືນ, ພວກເຮົາຈະຄວ້າໄຊຊະນະເອົາດິນແດນກັບມາຄືນ, ແລະ ປະຊາຊົນຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງ.”
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຖອນນັກລົບ ທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເມືອງ ລີຊີຈານສ໌ ເພາະວ່າການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ກັບຈຳນວນກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ ແລະ ອາວຸດ “ຈະນຳໄປສູ່ຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາພັນທະມິດໃຫ້ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຄັງອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເທົ່າກັບກອງທັບຂອງ ຣັດເຊຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ລົ້ມແຫຼວງໃນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ 4 ເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຫຼື ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັງເລັງໃສ່ການເຂົ້າຄວບຄຸມພາກພື້ນດອນບາສ, ເຊິ່ງລວມມີແຂວງ ລູຮານສ໌ ແລະ ໂດເນັດສ໌. ຢູເຄຣນ ຍັງຮັກສາຫຼາຍເມືອງໄວ້ຢູ່ໃນແຂວງ ໂດເນັດສ໌.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ແຈ້ງປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ລູຮານສ໌, ຄືລັດຖະບານແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ທີ່ອ້າງເອົາການຄວບຄຸມເມືອງ ລູຮານ ໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍແລ້ວ,” ອີງຕາມການກ່າວໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ ເທເລແກຣມ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ.