ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຢຸດຣັດເຊຍແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ເພີ້ມຕື່ມ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກໍາລັງຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ໂລກເຫັນວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍ ສາມາດຖືກຢຸດໄດ້ ແຕ່ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ກີຢິບ ຕ້ອງການທີ່ສຸດ ໃຫ້ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ເພີ້ມຕື່ມອີກ ເພື່ອຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເຂົ້າມາໂຈມຕີເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທີ່ນະຄອນວິລນຽສ (Vilnius), ໃນການຢຸດແວ່ບ່ອນທໍາອິດເພື່ອການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາສອງມື້ ໃນປະເທດບອລຕິກ (Baltic), ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີລີທົວເນຍ ທ່ານ ກິຕານັສ ເນົາເຊດາ (Gitanas Nauseda). ຕໍ່ມາ, ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າຣັດເຊຍສາມາດຖືກຢຸດຢັ້ງໄດ້, ແລະການຂັດຂວາງກໍແມ່ນເປັນໄປໄດ້."
ແຕ່ ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ພວກເຮົາຂາດລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາ ກາດທີ່ທັນສະໄໝ ຢ່າງແຮງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ສຸດ," ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍຄັ້ງໃໝ່ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼາຍກວ່າ 500 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຢູເຄຣນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ທັນວາ - 2 ມັງກອນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຍອມຮັບວ່າ, ສາງອາວຸດມີນ້ອຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນໄດ້.
“ສາງແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ," ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວ. “ແລະມີສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການປ້ອງກັນໂລກ."
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