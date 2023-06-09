ຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປາກົດວ່າ ເລີ້ມເປີດສາກ ບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ເພື່ອຢຶດເອົາດິນແດນໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ທີ່ຣັດເຊຍຢຶດເອົາໄປໃນຊຸມຕົ້ນອາທິດຂອງສົງຄາມ ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນນັ້ນ ຄືນມາ.
ລັດຖະບານກີຢິບບໍ່ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີ ແຕ່ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ດ້ວຍລົດຖັງ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ ຢູ່ໃນເຂດຊາໂປຣິສເຊຍທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທັບມ້າງການບຸກຄືບໜ້າໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງຢູເຄຣນ ແລະຍັງສາມາດ ຮັກສາສະຖານະພາບເດີມຂອງດິນແດນໄວ້ໄດ້ຢູ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະໄດ້ຮັບອາວຸດໃໝ່ໆຈາກສະຫະລັດແລະພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ. ຣັດເຊຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູເຄຣນເລີ້ມທຳການບຸກໂຈມຕີເຂດແນວໜ້າທີ່ທະຫານຣັດເຊຍຄວບຄຸມຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ດ້ວຍການສູ້ລົບຢ່າງດຸເດືອດ.
ຢູເຄຣນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ເພື່ອຢຶດເອົາດິນແດນ 20 ເປີເຊັນຂອງປະເທດຄືນ ທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມຢູ່ໃນເວລານີ້.
ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ທິດທາງນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີ ແມ່ນມຸ່ງໜ້າລົງໃຕ້ໄປຫາທະເລອາຊັອບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອທຳລາຍຂົວ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງ
ຣັດເຊຍກັບແຫຼມໄຄຣເມຍ ຊຶ່ງມົສກູໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາໃນປີ 2014 ແລະຄ້າຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງສຳລັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານ ນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເຂດເຄີຊອນ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພວມຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການທຳລາຍເຂື່ອນກາຄົບກາ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ໄດ້ນຳເອົາວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ ກ່ຍວກັບການພົບປະຂອງທ່ານກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຍົກຍ້າຍ ຟື້ນຟູລະບົບນິເວດຂອງເຂດ ແລະສະຖານະການທາງດ້ານທະຫານຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.