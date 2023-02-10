ປະທານສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ດ້ວຍການຢືນຂຶ້ນຕົບມືຕ້ອນຮັບຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ເພື່ອຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະພາບຢູໂຣບຮັບເອົາປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພສົງຄາມຂອງທ່ານ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວຕໍ່ສະພາຢູໂຣບທີ່ນະຄອນບຣັສເຊິລສ໌ ວ່າ “ປະເທດຢູເຄຣນທີ່ພວມໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ” ໂດຍປຽບທຽບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຕໍ່ການມີຊະຕາກຳຮ່ວມກັນກັບປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຢູໂຣບຈະເປັນ ແລະຍັງເປັນຢູໂຣບຢູ່ສະເໝີ ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາຍັງປົກປັກຮັກສາວິຖີຊີວິດຂອງຢູໂຣບໄວ້ຢູ່.”
ທ່ານເຊເລັນສກີກ່າວວ່າ ການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີສະມາຊິກ 24 ປະເທດ ຂອງຢູເຄຣນ ຄວນຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະຊ່ວຍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທະຫານຢູເຄຣນທີ່ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ. ແຕ່ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິເລເຢັນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ຍັງບໍ່ມີກຳນົດເວລາທີ່ຄັກແນ່ເທື່ອ” ສຳລັບການເຈລະຈາເພື່ອຮັບເອົາຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອີຢູ.
ສ່ວນປະທານຂອງສະພາຢູໂຣບ ທ່ານນາງໂຣເບີດຕາ ເມັດໂຊລາ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຊຸກຍູ້ໃຫ້ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຕື່ມ. “ພວກເຮົາຮູ້ດີ ໃນການເສຍສະຫຼະທີ່ປະຊາຊົນຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດສຳລັບຢູໂຣບແລະພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກຽດຕໍ່ການເສຍສະຫຼະນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ວຍຄຳເວົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ດ້ວຍການກະທຳນຳດ້ວຍ” ທ່ານນາງເມັດໂຊລາໄດ້ກ່າວ. “ເຮືອບິນອາຍພົ່ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບ ຫຼາຍຄົນໆບໍ່ໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າ.”
ທ່ານນາງເມັດໂຊລາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ ເອົາມາດຕະການເພີ້ມຕື່ມ. ບັນດາປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະອຸບປະກອນທາງທະຫານ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນແລ້ວ 53.6 ຕື້ໂດລາ ແລະໄດ້ທຳການລົງໂທດ 9 ເທື່ອຕໍ່ວັງເຄຣັມລິນ.
“ພວກເຮົາຢູ່ທາງຫຼັງຂອງທ່ານ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ. “ພວກເຮົາຢູ່ກັບທ່ານໃນເວລານັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ກັບທ່ານ ໃນເວລານີ້ ແລະພວກເຮົາ ຍັງຈະຢູ່ກັບທ່ານ ຕາບໃດທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່.”
ຫຼັງຈາກທ່ານເຊເລັນສກີໄດ້ກ່າວແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ຍົກທຸງສະຫະພາບຢູໂຣບຂຶ້ນ ແລະສະພາຢູໂຣບໝົດທັງຄະນະກໍໄດ້ພາກັນຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມງຽບ ໃນຂະນະທີ່ເພງຊາດຂອງຢູເຄຣນດັງຂຶ້ນ ແລະເພງຊາດຂອງອີຢູ “Ode to Joy” ບັນເລງຕໍ່ຈາກນັ້ນ.