ຫ້ອງການຂອງທ່ານເອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ຈະໄປ ພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ, ທ່ານເອມມານູແອລ ມາກຣົງ ໃນເວລາຕ່ຳມາ ຂອງ ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແລະກ່າວປາໄສຕໍ່ສະພາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU.
ຖ້າຫາກວ່າ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ອຳນວຍໃຫ້ ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກໍຈະກ່າວຄຳ ປາໄສ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມທີ່ມີ 27 ປະເທດນີ້ ໃນການຜັກດັນຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ລົດຖັງ, ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ແລະລູກສອນໄຟ.
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນທ່ານນີ້ ກຳລັງເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກບັນດາປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບ 1 ປີແຫ່ງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃກ້ຈະມາເຖິງ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ຣັດເຊຍຈະເປີດ ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກໃນຮອບວັນຄົບຮອບ 24 ກຸມພານີ້.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ບິນໄປຍັງລອນດອນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອ ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ ປະຊາຊົນ ອັງກິດທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຕ້ານຢັນ ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ໃນຮອບເກືອບນຶ່ງປີ ຢູ່ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຢູເຄຣນຈະຊະນະສົງຄາມ.
"ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເສລີພາບຈະຊະນະ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຣັດເຊຍຈະສູນເສຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ທີ່ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາອັງກິດ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ໄຊຊະນະຈະປ່ຽນແປງໂລກ, ແລະນີ້ຈະເປັນການປ່ຽນແປງ ທີ່ໂລກຕ້ອງການມາແຕ່ດົນນານ. ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ກໍາລັງເດີນທາງໄປພ້ອມກັບພວກເຮົາ ໄປສູ່ໄຊຊະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ຍັງໄດ້ພົບກັບກະສັດຊາລສ໌ (Charles) ທີ່ພະລາຊະວັງບັກຄິງແຮມ ໃນອັນທີ່ເປັນການເດີນທາງຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ອອກໄປຕ່າງປະເທດ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ມີການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ, ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ທ່ານນີ້ ໄດ້ມາວໍຊິງຕັນ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາ.
ໃນຕອນບ່າຍໆ ຂອງວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິ ບໍດີ ຝຣັ່ງ, ທ່ານເອມມານູແອລ ມາກຣົງ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ, ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ໃນປາຣີ.