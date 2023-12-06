ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະປາກົດຕົວໃນການປະຊຸມທາງອອນໄລນ໌ກັບບັນດາຜູ້ນຳຈາກກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ນຳໜ້າດ້ານອຸດສາຫະກຳໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຈະມີໂອກາດກ່າວລາຍງານຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການໃນ ຢູເຄຣນ ເກືອບສອງປີ ໃນການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ຫຼາຍສິບປະເທດສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທະຫານ ແລະ ມະນຸດສະທຳສຳລັບຝ່າຍ ຢູເຄຣນ.
ການປະຊຸມຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຍົກເລີກການປາກົດຕົວທາງວິດີໂອກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາສູງ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານຄາດວ່າຈະສະໜັບສະໜູນສຳລັບການສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ທ່ານ ເຊເລັນສກີ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ, ບາງຢ່າງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນນາທີສຸດທ້າຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມລາຍງານຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ມາກ່າວຜ່ານທາງວິດີໂອຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານລັບ ສະນັ້ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຈຶ່ງສາມາດ “ໄດ້ຍິນໂດຍກົງຈາກທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ” ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາສະມາຊິກສະພາລົງຄະແນນສຽງໃນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ ຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບ ຢູເຄຣນ.