ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ຈະກ່າວຄຳປາໄສທາງອອນລາຍນ໌ ຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບປະເທດຂອງທ່ານ ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງ ອີງຕາມການປະກາດຂອງພວກຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ. ການກ່າວຄຳປາໄສນີ້ຈະມີການຖ່າຍທອດສົດທາງອິນເຕີແນັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຂົວບຣຸກລິນ ກັບສະມາຊິກສະພາຈາກນິວຢອກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນເປັນກຽດທີ່ມີຜູ້ນຳທ່ານນີ້ ຂອງປະເທດນີ້ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນພວມທຳການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີໄດ້ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີການປະຊຸມເວລາພວກເຂົາເຈົ້າໂອ້ລົມກັນໃນທ້າຍອາທິດລແວ ແລະສະມາຊິກສະພາຮູ້ສຶກ “ຕື່ນເຕັ້ນ” ທີ່ມີທ່ານມາກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາ.
ການຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວນີ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນພວມທຳການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ ໃນສົງຄາມທີ່ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ເພີ້ມການບຸກໂຈມຕີ ຮວມທັງການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ. ພົນລະເຮືອນໃນຢູເຄຣນພວມຈັບອາວຸດຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕ້ານຢັນກັບອຳນາດການປົກຄອງຂອງປູຕິນ ແຕ່ສົງຄາມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ 5 ແສນຄົນຈາກປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ແລະທ່ານຊັກ ຊູເມີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປະກາດໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຄຳປາໄສ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ລັດຖະສະພາ ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະໂລກ ແມ່ນມີຄວາມປະທັບໃຈ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ.”
ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ສະມາຊິກສະພາທັງໝົດ ໃຫ້ມາຮ່ວມຮັບຟັງການກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານທາງວີດີໂອ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ມັນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃຫ້ການອະນຸມັດເມື່ອໄວໆມານີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນທາງທະຫານແລະມະນຸດສະທຳຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນມູນຄ່າ 13 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາ.
ຄາດກັນວ່າປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໃນແຜນການໃຊ້ຈ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບັນຈຸການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ ເມື່ອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບູລະນະສ້າງເພື່ອຟື້ນໂຕຄືນຈາກສົງຄາມ.
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