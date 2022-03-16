ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປະກາດເງິນ 800 ລ້ານໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອົງການ NATO ຈະເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພັນທະມິດ ລຸນຫຼັງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງວິດີໂອຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ, ລຸນຫຼັງການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຕໍ່ສະພາຕ່ຳຂອງ ອັງກິດ, ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ການາດາ ແລະ ສະພາ ຢູໂຣບ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ທຳການຜັກດັນ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະ ມະນຸດສະທຳເພີ່ມເຕີມ ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.
ທ່ານ ໄບດັນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ທຳນຽບຂາວສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເພື່ອເປີດເຜີຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ທີ່ຈະດັນຈຳນວນການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາເປັນ 2 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການມຸ່ງຮ້າຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວ ອາເມຣິກາ ສາມັກຄີກັນ.
ທ່ານມີກຳນົດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາປະມຸກລັດຄົນອື່ນໆໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມີນານີ້, ເຊິ່ງເປັນວັນຄົບຮອບນຶ່ງເດືອນທີ່ ຣັດເຊຍ ເປີດການໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິເສດ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດຈະເຊັ່ນນັ້ນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ຮຽກຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ບັນດາພັນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດ “ຈະຈັດການບັນຫາການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຍັບຢັ້ງ ແລະ ປ້ອງກັນຂອງອົງການ NATO ຕໍ່ໄປ.”
ກ່ອນການເຈລະຈາທີ່ວ່ານັ້ນ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ NATO ຈະປະຊຸມສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເປັນ “ການປຶກສາຫາລືທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການທີ່ໜັກແໜ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາສຳລັບໄລຍະຍາວ, ໃນທຸກຂອບເຂດ.”
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